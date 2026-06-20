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Почетино сравни феновете на САЩ с тези на Аржентина

Почетино сравни феновете на САЩ с тези на Аржентина

20 Юни, 2026 09:28 505 0

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Селекционерът похвали подкрепата по трибуните и коментира състоянието на Кристиан Пулишич

Почетино сравни феновете на САЩ с тези на Аржентина - 1
Снимка: БГНЕС
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Селекционерът на САЩ Маурисио Почетино остана доволен след победата с 2:0 над Австралия и отдели специално внимание на атмосферата по трибуните.

Аржентинският специалист похвали американските привърженици и дори ги сравни с феновете на родината си.

„Аржентина има невероятни фенове, но мисля, че ние започваме да се изравняваме с тях по този показател“, заяви Почетино след двубоя.

Наставникът коментира и състоянието на голямата звезда на отбора Кристиан Пулишич, който продължава да се възстановява от контузия.

„Надяваме се да върнем Кристиан Пулишич в игра възможно най-скоро, но за да продължим напред в този турнир, ще ни бъде необходим целият отбор“, каза още селекционерът.

Почетино засегна и темата за водните паузи, които предизвикаха сериозни дискусии по време на Световното първенство.

„Днес съм напълно съгласен с водната пауза. Беше наистина тежко за играчите. Стадионът е открит, мачът започна в 12:00 часа през лятото и беше изключително горещо. Мисля, че беше добро решение да има водна пауза, за да помогнем на двата отбора да се възстановят и да покажат най-доброто от себе си“, обясни аржентинецът.

Той обаче уточни, че подкрепя правилото само при подобни екстремни условия.

„Днес подкрепям това правило единствено заради конкретните условия“, добави Почетино.


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