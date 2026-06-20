Алжир скочи на ФИФА след загубата от Аржентина, поиска разследване на съдийството

Алжирската футболна федерация е подала официална жалба до съдийската комисия на ФИФА след поражението с 0:3 от Аржентина в мач от груповата фаза на Световното първенство.
Според информация на “Ройтерс” от централата на африканската страна са изразили сериозно недоволство от решенията на главния съдия Шимон Марчиняк и са поискали преразглеждане на няколко спорни ситуации от двубоя.
Основното възражение е свързано с инцидент през първото полувреме, при който Лионел Меси е ударил в прасеца капитана на Алжир Айса Манди. От алжирския лагер са убедени, че аржентинската звезда е трябвало да бъде санкционирана, но Марчиняк е оставил играта да продължи.
По-късно в срещата Меси реализира хеттрик и изведе световните шампиони до убедителен успех.
Алжирците са недоволни и от друга ситуация през второто полувреме. Според тях халфът на Аржентина Алексис Мак Алистър е ударил с лакът в лицето Ибрахим Маза, без да бъде наказан.
От федерацията подчертават, че полският арбитър е бил на съвсем малка дистанция от инцидента и е имал отлична видимост към случилото се на терена.
Марчиняк е сред най-авторитетните съдии в света и ръководи финала на Мондиал 2022 в Катар, в който Аржентина победи Франция след изпълнение на дузпи.
Засега от ФИФА няма официален коментар по жалбата на Алжир.
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