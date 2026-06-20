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Алжир скочи на ФИФА след загубата от Аржентина, поиска разследване на съдийството

Алжир скочи на ФИФА след загубата от Аржентина, поиска разследване на съдийството

20 Юни, 2026 08:30 1 452 12

  • фифа-
  • алжир-
  • футбол-
  • световно първенство-
  • мондиал 2026-
  • аржентина

Африканците твърдят, че две сериозни нарушения срещу техни футболисти са останали без наказание

Алжир скочи на ФИФА след загубата от Аржентина, поиска разследване на съдийството - 1
Снимка: БГНЕС
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Алжирската футболна федерация е подала официална жалба до съдийската комисия на ФИФА след поражението с 0:3 от Аржентина в мач от груповата фаза на Световното първенство.

Според информация на “Ройтерс” от централата на африканската страна са изразили сериозно недоволство от решенията на главния съдия Шимон Марчиняк и са поискали преразглеждане на няколко спорни ситуации от двубоя.

Основното възражение е свързано с инцидент през първото полувреме, при който Лионел Меси е ударил в прасеца капитана на Алжир Айса Манди. От алжирския лагер са убедени, че аржентинската звезда е трябвало да бъде санкционирана, но Марчиняк е оставил играта да продължи.

По-късно в срещата Меси реализира хеттрик и изведе световните шампиони до убедителен успех.

Алжирците са недоволни и от друга ситуация през второто полувреме. Според тях халфът на Аржентина Алексис Мак Алистър е ударил с лакът в лицето Ибрахим Маза, без да бъде наказан.

От федерацията подчертават, че полският арбитър е бил на съвсем малка дистанция от инцидента и е имал отлична видимост към случилото се на терена.

Марчиняк е сред най-авторитетните съдии в света и ръководи финала на Мондиал 2022 в Катар, в който Аржентина победи Франция след изпълнение на дузпи.

Засега от ФИФА няма официален коментар по жалбата на Алжир.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Няма смисъл да се хабите

    17 3 Отговор
    Вече е решено кой ще е шампион. Всичко е бизнес

    08:58 20.06.2026

  • 2 Пешо от панелката

    20 2 Отговор
    ФИФА харесва Mарчиняк, защото той знае кого да подкрепя без да му се казва.

    09:02 20.06.2026

  • 3 Циник

    15 0 Отговор
    Съчувствам на алжирците, но по- имат шанс да очакват разбиране и подкрепа от италианската мафия, отколкото от ФИФА.

    09:31 20.06.2026

  • 4 скандално съдиство

    17 0 Отговор
    Шимон е скандален и тенденциозен съдия.Той "поряза" Германия срещу Испания на европейското първенство, когато Кукундрела от Испания игра с ръка и съдията не даде чиста дузпа за Германия..Този съдия-евреин е позор.

    09:32 20.06.2026

  • 5 Махайте го!

    10 1 Отговор
    Махайте този поръчков съдия!

    09:52 20.06.2026

  • 6 Шимон от Тел Авив

    11 1 Отговор
    Тоя свири "за когото трябва". Винаги прави така. Нечист човек.

    09:54 20.06.2026

  • 7 Тома

    10 3 Отговор
    Алжирците са много найвни.Пан поляк им свири финала с Франция като всички видяха как се дава дузпа за Аржентина и как не се дава за Франция.Събраха се стотици хиляди гласове от Франция за да се преиграе мача но всичко остана глас в пустиня

    10:00 20.06.2026

  • 8 Пан Говиедзиек

    9 1 Отговор
    Много противен е тоя поляк. Тенденциозен, субективен.

    10:10 20.06.2026

  • 9 Дзак

    1 1 Отговор
    Аржентина много рано изстреляха патроните!

    10:16 20.06.2026

  • 10 Истината

    7 0 Отговор
    За ритника отзад Меси трябваше най малко да получи жълт картон ! Щом и от вар си траеха означава че футбола днес е само пари и за съжаление ско има престъпления и корупция свързани с тези които лапат никой не може да ги спре !

    10:37 20.06.2026

  • 11 прави са алжирците

    1 0 Отговор
    Аржентинците така са свикнали да бият.А този съдия е направо нечувано скандален.

    10:50 20.06.2026

  • 12 съдията си знае работата

    1 0 Отговор
    Меси бе за червен картон.

    10:51 20.06.2026

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