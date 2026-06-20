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Изненадващ кандидат за спортен директор на Милан получи подкрепата на Ибрахимович

Изненадващ кандидат за спортен директор на Милан получи подкрепата на Ибрахимович

20 Юни, 2026 09:00 721 1

  • йован кировски-
  • златан ибрахимович-
  • сан сиро-
  • лос анджелис галакси-
  • милан-
  • футбол

Американецът се ползва с пълното доверие на Златан и все по-често е спряган за ключов пост в клуба

Изненадващ кандидат за спортен директор на Милан получи подкрепата на Ибрахимович - 1
Снимка: БГНЕС
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Йован Кировски се очертава като един от основните кандидати за поста спортен директор на Милан, пише “Sport Mediaset”. Настоящият директор по спортното развитие в клуба разполага със сериозна подкрепа от страна на Златан Ибрахимович, което може да се окаже решаващо за бъдещето му на „Сан Сиро“.

Двамата се познават още от периода в Лос Анджелис Галакси, когато именно Кировски участва активно в привличането на шведската звезда в американския клуб.

Бившият футболист има богата кариера зад гърба си. Играл е за Борусия Дортмунд, има опит в английския футбол и е носил екипа на националния отбор на САЩ.

Кировски пристигна в Милан през 2024 година с основната задача да ръководи проекта „Милан Футуро“. Работата му обаче беше помрачена от изпадането на втория отбор в Серия D, което се приема като сериозно разочарование за клуба.

Въпреки неуспеха на проекта, американецът продължава да увеличава влиянието си в управленската структура на „росонерите“. Според италианските медии забавянето в преговорите с други кандидати за поста спортен директор е увеличило шансовете му да получи повишение.

През последните седмици Кировски действа все по-самостоятелно по трансферни въпроси. Показателна в това отношение беше и скорошната му среща с агента на Николо Дзаниоло.

Точно затова в Италия все по-често се говори, че човекът, на когото Ибрахимович има най-голямо доверие, може скоро да заеме една от най-важните позиции в Милан.


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  • 1 Оги

    1 0 Отговор
    Браво, нормално е да си пасват, и двамата могат да псуват на сръбски.

    09:23 20.06.2026

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