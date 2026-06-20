Изненадващ кандидат за спортен директор на Милан получи подкрепата на Ибрахимович

Йован Кировски се очертава като един от основните кандидати за поста спортен директор на Милан, пише “Sport Mediaset”. Настоящият директор по спортното развитие в клуба разполага със сериозна подкрепа от страна на Златан Ибрахимович, което може да се окаже решаващо за бъдещето му на „Сан Сиро“.

Двамата се познават още от периода в Лос Анджелис Галакси, когато именно Кировски участва активно в привличането на шведската звезда в американския клуб.

Бившият футболист има богата кариера зад гърба си. Играл е за Борусия Дортмунд, има опит в английския футбол и е носил екипа на националния отбор на САЩ.

Кировски пристигна в Милан през 2024 година с основната задача да ръководи проекта „Милан Футуро“. Работата му обаче беше помрачена от изпадането на втория отбор в Серия D, което се приема като сериозно разочарование за клуба.

Въпреки неуспеха на проекта, американецът продължава да увеличава влиянието си в управленската структура на „росонерите“. Според италианските медии забавянето в преговорите с други кандидати за поста спортен директор е увеличило шансовете му да получи повишение.

През последните седмици Кировски действа все по-самостоятелно по трансферни въпроси. Показателна в това отношение беше и скорошната му среща с агента на Николо Дзаниоло.

Точно затова в Италия все по-често се говори, че човекът, на когото Ибрахимович има най-голямо доверие, може скоро да заеме една от най-важните позиции в Милан.