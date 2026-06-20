ЦСКА с официално изявление за Фьодор Лапоухов

Вратарят на ЦСКА Фьодор Лапоухов празнува своя 23-и рожден ден днес. По този повод от столичния клуб използваха официалната си страница във Фейсбук, за да поздравят своя футболист. Белоруският страж получи най-добри пожелания за здраве и много бъдещи успехи с червената фланелка в социалните мрежи, където привържениците също се включиха с многобройни честитки.

Ето какво написаха от клуба:

"Днес 23-и рожден ден празнува вратарят на ЦСКА Фьодор Лапоухов!

Той е роден на 20 юни 2003 г. в Минск. Продукт на школата на Динамо (Минск), където стига до статут на несменяем титулярен вратар и редовен участник в турнирите на УЕФА. Има две шампионски титли на страната си с Динамо.

За националния отбор на Беларус има 13 мача. Обявен е за футболист №1 на Беларус за 2024 г.

Лапоухов става част от ЦСКА през януари 2025 г. и до този момент има 48 мача за нашия клуб. Носител на Купата на България за 2026 г.

ЦСКА желае на Фьодор Лапоухов много здраве и успехи с екипа на „армейците“!"