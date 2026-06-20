Стана ясно в колко часа Левски играе първия си мач в Европа

Стана ясен началният час за първото гостуване на Левски в новата европейска кампания. Домакините от Борац Баня Лука официално обявиха детайлите за предстоящия сблъсък, който ще даде старт на международния поход за българския тим. Първият двубой между двата състава ще се изиграе на 7 юли на стадион Градски в Баня Лука, а първият съдийски сигнал ще прозвучи в 20:30 часа местно време (21:30 часа българско време).

Заедно с часа на двубоя, Борац обяви и цените на билетите за срещата, които влизат в свободна продажба от 23 юни, вторник. Пропуските за Източната трибуна ще се продават по 10 марки, за сектори А и D на Западната трибуна цената е 20 марки, а централните места в сектори B и C ще струват 30 марки.

За мача е въведено ограничение до четири билета на човек, докато за притежателите на сезонни карти на босненския тим входът ще бъде напълно безплатен.