Десет от Парагвай изхвърлиха Турция с най-бързия гол на Мондиал 2026

Турция отпадна от Мондиал 2026 след минимално, но изключително тежка загуба с 0:1 от Парагвай във втория си мач от Група "D" на „Ливайс Стейдиъм" в Сан Франциско. Тимът на Винченцо Монтела, сочен преди турнира за един от възможните приятни изненади, отново не успя да се разпише, макар да отправи 32 удара и приключи участието си след две поражения.

Парагвай направи ударно начало и поведе още в 64-ата секунда чрез Матиас Галарса, което се оказа най-бързият гол на Световонто до момента и единственото попадение в срещата. В добавеното време на първата част южноамериканците останаха с десет души след червения картон на Мигел Алмирон по новите правила, но въпреки че Турция игра повече от едно полувреме с числено предимство, не успя да намери път към вратата на съперника и допусна поредно разочарование.

Турция и Парагвай излязоха в директен сблъсък, в който точките бяха от ключово значение и за двата състава след неуспешния старт на Световното първенство. Тимът на Винченцо Монтела започна участието си с изненадващо поражение с 0:2 от Австралия, докато южноамериканците отстъпиха тежко с 1:4 на домакина САЩ. Победа в този мач можеше да върне един от двата отбора в битката за продължаване напред и да му позволи да се възползва от грешната стъпка на австралийците.​

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В сравнение със срещата с Австралия Монтела предприе три промени в стартовия си състав. От първата минута започнаха Мерт Мюлдюр, Юнус Акгюн и Кенан Йълдъз, които замениха Мехмет Зеки Челик, Оркун Кьокчю и Баръш Йълмаз.

Селекционерът на Парагвай Густаво Алфаро бе по-пестелив в корекциите. Той направи две промени спрямо двубоя със САЩ. Матиас Галарса започна вместо Дамиан Бобадийя, който си отбеляза автогол срещу американците, а на върха на атаката Исидро Пита замени досегашния титулярен централен нападател.

Парагвай нанесе своя удар още в началните секунди. Само 64 секунди бяха нужни на южноамериканците да поведат, след като Турция допусна грешка при изнасянето на топката. Андрес Кубас отне, а последва бърза комбинация, в която Хулио Енсисо намери Галарса. Футболистът на Атланта Юнайтед получи пред дъгата на наказателното поле и с прецизен удар с левия крак не остави шансове на Угурджан Чакър – 1:0 за Парагвай.

Турците реагираха и веднага натиснаха, като бяха близо до изравняването в 35-ата минута. Тогава, след отлично центриране на Хакан Чалханоглу от пряк свободен удар, Мерт Мюлдюр притисна Хуниор Алонсо пред вратата, а защитникът на Парагвай отклони с глава към собствената си врата. Топката обаче срещна последователно напречната и левия страничен стълб на Орландо Хил, преди да излезе в аут.

Ситуацията за Парагвай се усложни допълнително след изгонването на Мигел Алмирон в третата минута от добавеното време на първата част. Бившият футболист на Нюкасъл Юнайтед напусна терена с директен червен картон след намеса на системата ВАР. Главният съдия бе извикан да прегледа повторение, на което се видя как Алмирон прикрива устата си, докато отправя реплика към Мерт Мюлдюр, прикривайки устата си. Съобразно въведената за турнира чисто нова директива арбитърът санкционира парагвайския футболист с директен червен картон и остави отбора му с десет души.

Въпреки численото си преимущество Турция не успя да намери път към изравняването. През второто полувреме възпитаниците на Монтела тотално доминираха, задържаха трайно топката в половината на съперника и създадоха серия от ситуации, но така и не успяха да преодолеят организираната защита на Парагвай и стабилния Орландо Хил. ​

Статистиката за турския тим е повече от красноречива. В първите си два мача на турнира Турция отправи общо 62 удара, но не успя да реализира нито един гол. Срещу Парагвай натискът и множеството атаки не донесоха резултат, а ранното попадение на Матиас Галарса се оказа достатъчно за успеха на южноамериканците.

По този начин тимът на Густаво Алфаро събра три точки на третата позиция, колкото има и вторият Австралия. Лидер е съдомакина САЩ с шест пункта, който вече си осигури участие за елиминациите. В последния кръг Парагвай ще игаре именно "кенгуратата" в директен сблъсък, докато Турция ще брани единствено честта си срещу "янките". Отпадането на южните ни съседи се дължи на едно от нововъведенията за настоящото Световно първенство, тъй като на финалите в САЩ, Канада и Мексико вече не важи правилото за голова разлика при изравнени точки в края на груповата фаза, а се взимат предвид директните сблъсъци между отборите.