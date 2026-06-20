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Легенда на Барселона се сбогува с Комо след историческия сезон

Легенда на Барселона се сбогува с Комо след историческия сезон

20 Юни, 2026 10:59 850 0

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  • футбол

Сержи Роберто напуска италианския клуб, но е убеден, че най-доброто тепърва предстои

Легенда на Барселона се сбогува с Комо след историческия сезон - 1
Снимка: БГНЕС
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Сержи Роберто официално се раздели с Комо след изтичането на договора си и сложи край на двугодишния си престой в италианския клуб.

Бившият футболист на Барселона обяви решението си чрез емоционално послание в социалните мрежи, като благодари на клуба, съотборниците си и привържениците за преживяното край езерото Комо.

Испанецът пристигна в отбора през 2024 година и записа 37 мача във всички турнири. Той беше част от състава, който постигна най-големия успех в историята на клуба, завършвайки на четвърто място в Серия А през сезон 2025/26 и класирайки се за Шампионската лига за първи път.

„Пристигнах, когато клубът току-що беше спечелил промоция за Серия А и всички бяхме изпълнени с ентусиазъм за новото предизвикателство. Днес си тръгвам, след като Комо се класира за Шампионската лига – нещо, което изглеждаше като мечта в началото на това пътуване“, написа Роберто.

Отборът на Сеск Фабрегас вече работи активно по селекцията за дебютното си участие в Шампионската лига. Ръководството активира клаузата за откупуване на Алваро Мората след успешния му наем, а според информации в Италия Комо е близо и до привличането на бразилския защитник Кайки от Крузейро.


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