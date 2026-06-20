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Байерн Мюнхен с ясно послание към Реал и ПСЖ: бетонира Олисе с нов договор

Байерн Мюнхен с ясно послание към Реал и ПСЖ: бетонира Олисе с нов договор

20 Юни, 2026 12:59 676 0

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Името на крилото все по-често се свързва с Реал Мадрид, а според информации в испанските медии той остава сред водещите трансферни цели на Флорентино Перес

Байерн Мюнхен с ясно послание към Реал и ПСЖ: бетонира Олисе с нов договор - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Германският шампион Байерн Мюнхен няма намерение да се разделя с Майкъл Олисе въпреки засилващия се интерес към френския национал. Името на крилото все по-често се свързва с Реал Мадрид, а според информации в испанските медии той остава сред водещите трансферни цели на Флорентино Перес. Отговорът на баварците обаче изглежда категоричен - Олисе е ключова фигура за проекта на клуба и вместо продажба се подготвят разговори за нов, значително подобрен договор.

Според Фабрицио Романо темата за 24-годишния атакуващ футболист е била обсъждана на клубно ниво в Реал Мадрид, където Олисе е разглеждан като играч с идеален профил за бъдещето на отбора. В испанската столица отчитат както възрастта и качествата му в играта един на един, така и отличното му взаимодействие с Килиан Мбапе в националния отбор на Франция.

Marca дори твърди, че Реал би могъл да обмисли оферта в размер на около 220 милиона евро. Подобна сума би била само с два милиона под световния рекорд, поставен при преминаването на Неймар от Барселона в Пари Сен Жермен за 222 милиона евро.

В надпреварата за подписа на Олисе обаче се включва и самият френски шампион. Според Diario AS парижани към този момент са с една крачка пред Реал Мадрид, а добрите отношения между ПСЖ и Байерн могат да се окажат важен фактор при евентуално развитие на ситуацията. Трансфер обаче изглежда изключително малко вероятен. Баварците биха разглеждали подобна възможност единствено при оферта, която значително надхвърля рекордните 222 милиона евро, платени от ПСЖ на Барселона именно за Неймар.

В същото време Байерн подготвя сериозна оферта, с която да затвърди статута на Олисе като една от водещите си звезди и сред най-високоплатените футболисти в състава. Според Bild баварците са готови да предложат на французина нов договор до 2031-а година. Настоящото му възнаграждение е около 12 милиона евро годишно, като с бонуси може да достигне 16 милиона. Новата оферта се очаква да започне от приблизително 22 милиона евро на сезон, а общият пакет може да стигне до 25 милиона евро годишно, включително при по-високи бонусни параметри. В плановете влиза и бонус при подписване в размер на около 22 милиона евро.

Подобно предложение би поставило Олисе наравно с най-важните фигури в съблекалнята на Байерн, сред които Хари Кейн и Джамал Мусиала. Посланието е ясно: френският национал не е само част от настоящето на баварците, а един от играчите, около които клубът иска да изгради следващите си големи успехи.


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