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ЦСКА стартира летните контроли срещу корав словенски новак

ЦСКА стартира летните контроли срещу корав словенски новак

20 Юни, 2026 11:29 544 0

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Словенците пристигат със сериозно самочувствие, след като през изминалия сезон доминираха във втора дивизия и спечелиха промоция по впечатляващ начин – с 23 победи в 30 мача и само една допусната загуба

ЦСКА стартира летните контроли срещу корав словенски новак - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

ЦСКА започва серията си от летни контроли по време на подготвителния лагер в Австрия. Днес от 18:00 часа червените излизат за първия си тест, а техен съперник ще бъде новият член на словенския елит Брине Гросупле. Словенците пристигат със сериозно самочувствие, след като през изминалия сезон доминираха във втора дивизия и спечелиха промоция по впечатляващ начин – с 23 победи в 30 мача и само една допусната загуба. Тимът се води от 40-годишния местен специалист Горан Маркович, а любопитен детайл в състава му е присъствието на двама индийски футболисти.

Старши треньорът на столичани Христо Янев разполага с група от 26 футболисти на австрийска земя. Вчера към лагера на армейците се присъедини и първото ново лятно попълнение Жоел Цварц. Очаква се наставникът да раздели наличните играчи на две единайсеторки, като всяка от тях ще получи по едно полувреме на терена. Извън сметките за днешния двубой обаче ще останат някои от състезателите, които се включиха в тренировъчния процес преди броени дни и все още не са готови за игрово натоварване. Големият въпрос пред треньорския щаб е дали Цварц ще запише неофициален дебют още днес, или появата му в игра ще бъде отложена за следващите приятелски срещи.

Тази първа проверка ще даде възможност на Христо Янев да провери физическото състояние на своите футболисти в началото на тежкия подготвителен период и да започне да избистря тактическата постройка на тима за официалните мачове от новия сезон в efbet Лига.


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