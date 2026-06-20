Левски в битка с азербайджанци за бивш защитник на Арда

Българският шампион Левски е в напреднали преговори за привличането на бившия защитник на Арда Феликс Ебоа Ебоа, твърди журналистът Фуад Алакбаров. За подписа на камерунския бранител „сините“ ще трябва да се преборят с азербайджанския Нефтчи Баку.

Контрактът на 29-годишния футболист с клуба от Кърджали изтече, което означава, че той може да премине на „Герена“ без трансферна сума. Интересът на Левски към Ебоа Ебоа се появи още в края на май, а евентуалният му трансфер би дал още една опция в центъра на отбраната.

Търсенето на нов централен защитник е логично с оглед ситуацията в състава на шампионите. Стипе Вуликич получи контузия в края на миналия сезон и все още не е напълно възстановен, докато към Кристиан Макун има сериозен интерес. При евентуална продажба на венецуелския национал тя вероятно би се осъществила след първите срещи на Левски в Шампионската лига.

Феликс Ебоа Ебоа е продукт на академията на Пари Сен Жермен. Той преминава през втория тим на парижани, преди да продължи кариерата си в Гинган, където записва участия и за първия, и за дублиращия отбор. През 2019-а година защитникът достига до финала за Купата на лигата във Франция с Гинган, загубен след дузпи от Страсбург. В този състав негов съотборник е и настоящият нападател на Интер и френски национал Маркюс Тюрам.

Камерунецът пристигна в Арда през 2024-а година и до момента има 66 мача и пет гола за тима от Кърджали. Ебоа Ебоа има и един мач за националния отбор на Камерун, записан още когато е на 18 години.