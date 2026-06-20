Исторически първи червен картон на Мондиал 2026 заради ново правило

Мачът между Турция и Парагвай на Световното първенство през 2026 година влезе в историята заради първото изгонване на футболист по ново правило, въведено от Международния съвет на футболните асоциации (IFAB).
Ситуацията се разигра в 48-ата минута, когато играта беше спряна заради футболист на терена. Главният съдия Иван Бартон от Ел Салвадор беше повикан да прегледа ситуация чрез системата ВАР.
Първоначално не стана ясно каква е причината за проверката, но повторенията показаха, че халфът на Парагвай Мигел Алмирон е разговарял с турския национал Мерт Мюлдюр, като е прикривал устата си с ръка.
Според новите правила подобно поведение вече е забранено и се счита за нарушение. След прегледа на ситуацията съдията показа директен червен картон на Алмирон, което предизвика бурни реакции от резервната скамейка на Парагвай.
Така футболистът на южноамериканския тим стана първият играч в историята, изгонен заради прикриване на устата по време на комуникация на терена.
Новото правило беше прието единодушно от IFAB с цел да ограничи случаите, в които футболисти прикриват устните си, за да избегнат разчитане на казаното от телевизионните камери. Според футболните власти подобни действия често се използват при отправяне на обиди, заплахи или неспортсменски реплики към съперници и съдии.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 знаем го това правило
Видяхме го вече в доста мачове.
Коментиран от #8
16:30 20.06.2026
2 гост
16:41 20.06.2026
3 Розов картон
16:43 20.06.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Тити на Кака
Нещо повече - след изгонването турският резил беше наистина пълен!
16:55 20.06.2026
6 Иван Иванов
16:58 20.06.2026
7 Шаран БГ
Добре, че този закон го нямаше преди години - бати Ицо не трябваше да стъпва изобщо на терен. Ама той пък много-много не си прикриваше устата - да чете кой както и каквото може на български....
Бая зор щеше да види с превода........
Коментиран от #9
17:07 20.06.2026
8 Преди 5 години цял свят задължително
До коментар #1 от "знаем го това правило":трябваше да ходи с прикрита уста.
17:40 20.06.2026
9 Е някоя женска или гей
До коментар #7 от "Шаран БГ":кой да е друг? Те са докладвачки защото за друго не стават.
17:44 20.06.2026
10 Троян
18:07 20.06.2026