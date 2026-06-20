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Исторически първи червен картон на Мондиал 2026 заради ново правило

Исторически първи червен картон на Мондиал 2026 заради ново правило

20 Юни, 2026 16:28 1 079 10

  • футбол-
  • червен картон-
  • световно първенство-
  • мондиал 2026

Парагваецът Алмирон стана първият футболист, изгонен за прикриване на устата по време на разговор на терена

Исторически първи червен картон на Мондиал 2026 заради ново правило - 1
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Мачът между Турция и Парагвай на Световното първенство през 2026 година влезе в историята заради първото изгонване на футболист по ново правило, въведено от Международния съвет на футболните асоциации (IFAB).

Ситуацията се разигра в 48-ата минута, когато играта беше спряна заради футболист на терена. Главният съдия Иван Бартон от Ел Салвадор беше повикан да прегледа ситуация чрез системата ВАР.

Първоначално не стана ясно каква е причината за проверката, но повторенията показаха, че халфът на Парагвай Мигел Алмирон е разговарял с турския национал Мерт Мюлдюр, като е прикривал устата си с ръка.

Според новите правила подобно поведение вече е забранено и се счита за нарушение. След прегледа на ситуацията съдията показа директен червен картон на Алмирон, което предизвика бурни реакции от резервната скамейка на Парагвай.

Така футболистът на южноамериканския тим стана първият играч в историята, изгонен заради прикриване на устата по време на комуникация на терена.

Новото правило беше прието единодушно от IFAB с цел да ограничи случаите, в които футболисти прикриват устните си, за да избегнат разчитане на казаното от телевизионните камери. Според футболните власти подобни действия често се използват при отправяне на обиди, заплахи или неспортсменски реплики към съперници и съдии.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 знаем го това правило

    16 1 Отговор
    Правилото за лансиране на "правилния" отбор и прецакването на "непраивлния".

    Видяхме го вече в доста мачове.

    Коментиран от #8

    16:30 20.06.2026

  • 2 гост

    13 2 Отговор
    Кофти правило,не помага на футбола...

    16:41 20.06.2026

  • 3 Розов картон

    8 1 Отговор
    Съдията от Салвадор е разбрал какво иска да каже футболиста на Парагвай, защото и двамата говорят на испански. Едва ли е било "расистка обида", по скоро нещо в стил Стоичков пожелава много здраве на съдията и роднините му.

    16:43 20.06.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Тити на Кака

    7 1 Отговор
    И новото правило не помогна на правилния отбор.
    Нещо повече - след изгонването турският резил беше наистина пълен!

    16:55 20.06.2026

  • 6 Иван Иванов

    6 0 Отговор
    ИЗГЪЗИЦИТЕ НА ВЛАСТ ИМАЩИТЕ НЯМАТ КРАЙ, АКО ТОЗИ ФУТБОЛИСТ БЕШЕ АМЕРИКАНЕЦ СИГУРНО СЪДИЯТА ЩЕШЕ ДА СЕ НАПРАВИ НА РАЗСЕЯН И НЯМАШЕ ДА ГО ИЗГОНИ

    16:58 20.06.2026

  • 7 Шаран БГ

    8 1 Отговор
    Интересно – попитан ли е другия състезател какви реплики са си разменили ?? После ,кой следи за това , как си приказват състезателите един с друг, спира играта и вика главния рефер да гледа кино. Ами , ако парагуаеца е питал турчина, растат ли в Турция маслини и е прикрил уста , защото има лош дъх поради проблем със зъбите !? Културно момчето.... !?
    Добре, че този закон го нямаше преди години - бати Ицо не трябваше да стъпва изобщо на терен. Ама той пък много-много не си прикриваше устата - да чете кой както и каквото може на български....
    Бая зор щеше да види с превода........

    Коментиран от #9

    17:07 20.06.2026

  • 8 Преди 5 години цял свят задължително

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "знаем го това правило":

    трябваше да ходи с прикрита уста.

    17:40 20.06.2026

  • 9 Е някоя женска или гей

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Шаран БГ":

    кой да е друг? Те са докладвачки защото за друго не стават.

    17:44 20.06.2026

  • 10 Троян

    0 0 Отговор
    Че той си е американец.

    18:07 20.06.2026

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