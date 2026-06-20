Исторически първи червен картон на Мондиал 2026 заради ново правило

Мачът между Турция и Парагвай на Световното първенство през 2026 година влезе в историята заради първото изгонване на футболист по ново правило, въведено от Международния съвет на футболните асоциации (IFAB).

Ситуацията се разигра в 48-ата минута, когато играта беше спряна заради футболист на терена. Главният съдия Иван Бартон от Ел Салвадор беше повикан да прегледа ситуация чрез системата ВАР.

Първоначално не стана ясно каква е причината за проверката, но повторенията показаха, че халфът на Парагвай Мигел Алмирон е разговарял с турския национал Мерт Мюлдюр, като е прикривал устата си с ръка.

Според новите правила подобно поведение вече е забранено и се счита за нарушение. След прегледа на ситуацията съдията показа директен червен картон на Алмирон, което предизвика бурни реакции от резервната скамейка на Парагвай.

Така футболистът на южноамериканския тим стана първият играч в историята, изгонен заради прикриване на устата по време на комуникация на терена.

Новото правило беше прието единодушно от IFAB с цел да ограничи случаите, в които футболисти прикриват устните си, за да избегнат разчитане на казаното от телевизионните камери. Според футболните власти подобни действия често се използват при отправяне на обиди, заплахи или неспортсменски реплики към съперници и съдии.