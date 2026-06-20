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Мондиал 2026 удари в земята рекорда по червени картони

Мондиал 2026 удари в земята рекорда по червени картони

20 Юни, 2026 17:01 561 1

  • мондиал 2026-
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  • червени картони

.Седем изгонени футболисти за 33 срещи е доста сериозна цифра независимо от промяната на правилата за дисциплинарен контрол

Мондиал 2026 удари в земята рекорда по червени картони - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Още не се е изиграла и една трета от мачовете на световното първенства, а вече имаме рекорд по червени картони на световно първенство.Седем изгонени футболисти за 33 срещи е доста сериозна цифра независимо от промяната на правилата за дисциплинарен контрол. На нея се дължи и санкцията за Мигел Алмирон от Парагвай, на когото бе показан пътя към съблекалните за прикриване на устата по време на конфликт с противник.

Тази стряскаща статистика от груповата фаза (и то в средата) надхвърля броя на червените картони в Катар през 2022 г. и в Русия през 2018 г., където бяха показани по 4 червени картона за целите турнира.

Ето всички изгонени играчи до момента:

- Мигел Алмирон (Парагвай)

- Асим Мадибо (Катар)

- Хомам Ахмед (Катар)

- Тарик Мухаремович (Босна и Херцеговина)

- Сезар Монтес (Мексико)

- Спепело Ситоле (РЮА)

- Темба Зване (РЮА)

Освен общия брой картони, турнирът вече остави и друга следа в историята. Мачът на откриването се превърна в срещата с най-много изгонени футболисти в историята на встъпителните двубои на световни финали. Това зададе изключително висок тон на агресия още от самото начало и даде ясна заявка, че реферите няма да толерират грубата игра.


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  • 1 мдам

    1 0 Отговор
    Това с червения картон на парагваеца за прикриване на уста с ръка беше най-голямата съдийска тъпотия! Съдията откъде знае, каза ли е нещо, какво, а може просто човека да се е притиснявал, че има лош дъх или зъби?

    17:41 20.06.2026

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