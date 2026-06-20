Чалханоглу след ранното отпадане: Пред нас има и други турнири

Хакан Чалханоглу опита да вдъхне увереност на съотборниците си след ранното отпадане на Турция от Световното първенство. Турците приключиха участието си още след втория мач в турнира, но халфът на Интер подчерта, че отборът има основания да бъде горд с постигнатото.

„Трябва да сме горди със себе си. Не беше лесно да стигнем дотук. Погледнете колко дълъг път изминахме. Това беше ценен опит за всички нас“, заяви Чалханоглу.

Полузащитникът коментира и поражението от Парагвай, което сложи край на надеждите на Турция да продължи напред в надпреварата.

„Опитахме всичко. Стреляме, но топката не влиза. Стреляме и уцелваме гредата. Те отправят един удар и ни вкарват гол. Просто нямахме късмет“, каза капитанът на турския национален отбор.

Въпреки разочарованието Чалханоглу остава оптимист за бъдещето на тима и вярва, че предстоят нови възможности за изява на международната сцена.

„Пред нас има и други турнири“, добави футболистът на Интер.