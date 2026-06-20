Аморим лично се зае със задачата да задържи Майк Манян и Адриен Рабио

Рубен Аморим все още не е изкарал и седмица начело на Милан, но вече предприема важни стъпки за изграждането на отбора за следващия сезон.

Според информация на „Гадзета дело Спорт“, португалският специалист е провел телефонни разговори с Майк Манян и Адриен Рабио, които в момента са с националния отбор на Франция на Световното първенство.

Целта на Аморим е била да убеди двамата футболисти, че са ключова част от проекта на Милан и че клубът има амбицията отново да се бори за големите трофеи.

Ситуацията около Манян от месеци е обект на спекулации заради забавените преговори за нов договор и интереса от водещи европейски клубове. Аморим обаче вижда в него една от основните фигури в бъдещия си състав.

Португалецът е подчертал пред френския страж, че разчита изцяло на него и го смята за незаменима част от новия Милан.

Не по-малко важен е и Адриен Рабио. След последните му изказвания относно бъдещето на клуба и несигурността около някои от водещите футболисти, Аморим е решил лично да представи визията си пред полузащитника.

Треньорът планира да изгради динамичен и физически силен халфов състав, а профилът на Рабио напълно отговаря на тези изисквания. По време на разговора Аморим е обяснил каква роля вижда за французина в бъдещия си проект и го е призовал да остане на „Сан Сиро“.

От клуба също искат да покажат стабилност след трудния сезон. Освен Манян и Рабио, сред футболистите, на които Милан възнамерява да гради отбора си, е и Страхиня Павлович, с когото Аморим вече е разговарял.