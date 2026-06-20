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Ювентус умува да си върне Пауло Дибала, но той иска само в Рома

Ювентус умува да си върне Пауло Дибала, но той иска само в Рома

20 Юни, 2026 14:59 419 0

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Настоящият контракт на Дибала с „джалоросите“ изтича в края на юни, а преговорите между двете страни продължават

Ювентус умува да си върне Пауло Дибала, но той иска само в Рома - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Бъдещето на Пауло Дибала остава сред водещите теми на трансферния пазар в Италия. Според Gazzetta dello Sport Ювентус е осъществил контакт с представител на аржентинеца, проучвайки възможността за сензационно завръщане на нападателя в Торино през следващия сезон. Към този момент обаче приоритетът на „Бижуто“ е да постигне споразумение с Рома за нов договор.

Настоящият контракт на Дибала с „джалоросите“ изтича в края на юни, а преговорите между двете страни продължават. Рома има желание да задържи една от най-важните си офанзивни фигури, като и треньорът Джан Пиеро Гасперини публично подчерта, че разчита на аржентинския национал. Новият спортен директор Тони Д'Амико също работи активно по случая в дните преди началото на юли.

Основната пречка пред евентуалното споразумение е финансовата рамка. За да остане в Рим, Дибала вероятно ще трябва да приеме по-ниско възнаграждение спрямо това, което получаваше през последните два сезона. Въпреки това засега няма индикации, че той е прекратил разговорите с клуба или че е насочил вниманието си към друга конкретна дестинация.

Именно тук се появи името на Ювентус. Дибала изкара седем сезона при „бианконерите“, където спечели пет титли в Серия А, четири Купи на Италия и две Суперкупи на страната, преди да премине в Рома като свободен агент през лятото на 2022-а година. Според Gazzetta dello Sport торинци са се свързали с човек от обкръжението на футболиста, за да проучат параметрите на евентуална сделка.

Фабрицио Романо обаче внесе яснота около ситуацията и охлади очакванията за завръщане на Дибала в Торино. Журналистът твърди, че е имало единствено телефонен разговор с представител от новото обкръжение на аржентинеца, в който са били обсъдени различни въпроси с новото ръководство на Ювентус.

„Към момента Ювентус не е направил оферта, не води преговори с него и не преговаря за него“, уточнява Романо.

Така единственият клуб, който реално работи по бъдещето на Дибала в момента, остава Рома.


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