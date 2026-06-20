Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Спорт »
Световен футбол »
Освиркаха Ашраф Хакими заради обвинението в изнасилване

Освиркаха Ашраф Хакими заради обвинението в изнасилване

20 Юни, 2026 14:29 765 0

  • ашраф хакими-
  • мароко-
  • футбол-
  • световно първенство-
  • мондиал 2026

Мачът не беше от най-спокойните за Ашраф Хакими, който само часове по-рано беше обвинен в изнасилване от френското правосъдие

Освиркаха Ашраф Хакими заради обвинението в изнасилване - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Мароко постигна победа над Шотландия с 1:0, но имаше и негативен момент в сблъсъка от Мондиала в Бостън. Мачът не беше от най-спокойните за Ашраф Хакими, който само часове по-рано беше обвинен в изнасилване от френското правосъдие. Още със стъпването си на терена бранителят на мароканците беше посрещнат с освирквания и дюдюкания.

Повечето от над 64 000 зрители бяха шотландци и те не пропуснаха да изразят отношението си към инцидента с Хакими, който стана публично достояние във Франция малко преди мача. В Мароко обаче не се съмняват в него и той остава основна фигура за африканския тим. Хакими беше титуляр и изигра пълни 90 минути.

Неговият селекционер Мохамед Уахби запази спокойствие, като не избегна деликатната тема. „Гледахте ли мача? Той игра добре, беше концентриран, спокоен и уравновесен. Мотивира отбора преди началото на срещата. Ашраф Хакими е важен за мен, за отбора и за всички 42 милиона мароканци. Подкрепяме го безусловно“, заяви той.

„Ашраф е много важен човек за мен, за треньорския щаб, за играчите и за мароканския национален отбор. Той отново ще изиграе невероятни мачове, той е най-добрият десен бек в света и ще го докаже на това Световно първенство. Хакими е много важен човек за мен, за треньорския щаб, за играчите и за мароканския национален отбор“, завърши селекционерът на Мароко.

В социалните мрежи дори беше създаден хаштаг #AchrafHakimi, за да се покаже позицията и подкрепата към капитана на националния отбор.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове