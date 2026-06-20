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Авторът на най-бързия гол на Световното първенство 2026: Незабравимо е

Авторът на най-бързия гол на Световното първенство 2026: Незабравимо е

20 Юни, 2026 18:00 956 1

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Победата гарантира на Съединените щати първото място в група D и елиминира Турция от шампионата

Авторът на най-бързия гол на Световното първенство 2026: Незабравимо е - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Парагвайският футболен национал Матиас Галарса отбеляза най-бързия гол на Световното първенство в Северна Америка, разписвайки се в 64-ата секунда срещу Турция и тимът му удържа победата с 1:0, след като беше с човек по-малко повече от половината мач.

Победата гарантира на Съединените щати първото място в група D и елиминира Турция от шампионата.

„Незабравимо е“, каза Галарса, цитиран от агенция АП.

„Това е най-красивата сцена в света, да играеш сред най-добрите. Толкова се гордея. Надявам се, че Парагвай е щастлив“, коментира още футболистът.

„Беше много тежко“, заяви халфът Андрес Кубас и добави:

„Тези мачове са много трудни, особено, когато си с един футболист по-малко. Трябва да подчертаем страхотните групови усилия и отдаденост, които показахме като отбор, за да продължим да се борим и да се справим.“


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  • 1 ама

    0 0 Отговор
    Турците гола вода😉

    18:42 20.06.2026

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