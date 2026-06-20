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Освободен от ЦСКА се върна при колумбийци

Освободен от ЦСКА се върна при колумбийци

20 Юни, 2026 18:28 620 0

  • браян кордоба-
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  • америка де кали

При първия си престой в колумбийския отбор той изигра 23 мача за тима, преди да премине в ЦСКА

Освободен от ЦСКА се върна при колумбийци - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Колумбийският защитник Браян Кордоба, който бе част от ЦСКА допреди няколко месеца, подписа договор с бившия си отбор Америка де Кали, съобщиха от клуба. При първия си престой в колумбийския отбор той изигра 23 мача за тима, преди да премине в ЦСКА.

Кордоба се задържа при "червените" два сезона и половина, като записа 43 мача, в които няма гол и асистенция. Последният му мач за отбора от Борисовата градина бе при нулевото равенство с Лудогорец на 5 октомври миналата година.

Той се раздели с ЦСКА на 10 януари тази година. След напускането си игра няколко месеца за Кукута Депортиво.


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