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Берое назначи българин за шеф

Берое назначи българин за шеф

20 Юни, 2026 22:59 553 1

  • берое-
  • атанас дафинов-
  • футбол

Неговото назначение е важна стъпка по пътя ни към завръщане в елита

Берое назначи българин за шеф - 1
Снимка:
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Българин стана шеф на изпадналия в Mr Bit Втора лига Берое. От клуба изненадаха с информация, че Атанас Дафинов е новият изпълнителен директор.

Ето какво написа официалният сайт на Берое:

"Посрещаме Атанас Дафинов като главен изпълнителен директор (CEO) на ПФК Берое Стара Загора, важна стъпка към дългосрочното развитие и затвърждаване на амбицията ни за завръщане в елита.

Дафинов разполага със солиден опит в ръководни позиции във футбола и идва в Стара Загора с ясна визия за модерно развитие и устойчив модел.

Дафинов притежава богат управленски опит в Съединените щати. През последните години беше ключова фигура в управлението на ОФК Пирин (Благоевград), където се утвърди като единствения треньор, успял да задържи отбора в efbet Лига три поредни години.

Верен защитник на дигитализацията и подобряването на инфраструктурата на клуба.

Неговото назначение е важна стъпка по пътя ни към завръщане в елита.

Само Берое!".


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  • 1 Дедо поп

    0 0 Отговор
    Ти да видиш... Това си е за анатемосване.

    23:15 20.06.2026

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