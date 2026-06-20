Берое назначи българин за шеф

Българин стана шеф на изпадналия в Mr Bit Втора лига Берое. От клуба изненадаха с информация, че Атанас Дафинов е новият изпълнителен директор.

Ето какво написа официалният сайт на Берое:

"Посрещаме Атанас Дафинов като главен изпълнителен директор (CEO) на ПФК Берое Стара Загора, важна стъпка към дългосрочното развитие и затвърждаване на амбицията ни за завръщане в елита.

Дафинов разполага със солиден опит в ръководни позиции във футбола и идва в Стара Загора с ясна визия за модерно развитие и устойчив модел.

Дафинов притежава богат управленски опит в Съединените щати. През последните години беше ключова фигура в управлението на ОФК Пирин (Благоевград), където се утвърди като единствения треньор, успял да задържи отбора в efbet Лига три поредни години.

Верен защитник на дигитализацията и подобряването на инфраструктурата на клуба.

Неговото назначение е важна стъпка по пътя ни към завръщане в елита.

Само Берое!".