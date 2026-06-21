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Сака не участва в тренировката на Англия

Сака не участва в тренировката на Англия

21 Юни, 2026 07:30 497 1

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Крилото на Арсенал, който влезе от пейката при победата на "трите лъва" в сряда срещу Хърватия с 4:2, тренираше по индивидуална програма

Сака не участва в тренировката на Англия - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg


Букайо Сака не участва в тренировката на Англия в събота по време на подготовката за мача от груповата фаза на Световното първенство срещу Гана.

Крилото на Арсенал, който влезе от пейката при победата на "трите лъва" в сряда срещу Хърватия с 4:2, тренираше по индивидуална програма, тъй като продължава да се възстановява от контузия в ахилеса, която го притесняваше в края на сезона във Висшата лига през май.

Мениджърът на английския отбор Томас Тухел очаква той да бъде на разположение и да започне последния мач от груповата фаза срещу Панама следващата събота.

"Букайо е готов и ще се подготвя все по-усилено. Щом стигнем до последния мач от тази група, той ще бъде напълно готов", категоричен беше Тухел.

Маркъс Рашфорд тренира, след като се възстанови от проблем, възникнал при успеха над хърватите, където отбеляза късен гол за крайното 4:2.

Англия се изправя срещу Гана във вторник във Фоксбъро.


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    а раницата учавства ли или само куфара беше

    07:39 21.06.2026

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