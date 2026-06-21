Канадците посрещнаха Исмаел Коне като герой

Канадският национал Исмаел Коне беше посрещнат като герой от своите съотборници на Световното първенство, след като беше изписан от болницата след операция заради счупен крак.

Видео в социалната мрежа Х показа, че 24-годишният халф е бил аплодиран от всички играчи от тима, когато е слизал от кола след напускането на лечебното заведение. Футболистите са скандирали името на Исмаел Коне.

Коне пропуска останалата част от Мондиал 2026, след като получи тежка контузия по време на победата на домакините с 6:0 над Катар във Ванкувър в четвъртък.

Канада ще играе следващия си мач от група "В" срещу Швейцария на 24-и юни (сряда), като се стреми да достигне до елиминационните етапи на Световно първенство за първи път в общо третото си участие.

Дори това да не се случи, този отбор на “кленовите листа” вече написа история, тъй като спечели първа точка и веднага след това първа победа на световни футболни финали.

Канадците имат 4 точки до момента, колкото е активът и на Швейцария.