Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Спорт »
Световен футбол »
Канадците посрещнаха Исмаел Коне като герой

Канадците посрещнаха Исмаел Коне като герой

21 Юни, 2026 07:59 749 1

  • исмаел коне-
  • футбол-
  • световно първенство-
  • канада-
  • контузия-
  • мондиал 2026

Футболистите са скандирали името му

Канадците посрещнаха Исмаел Коне като герой - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Канадският национал Исмаел Коне беше посрещнат като герой от своите съотборници на Световното първенство, след като беше изписан от болницата след операция заради счупен крак.

Видео в социалната мрежа Х показа, че 24-годишният халф е бил аплодиран от всички играчи от тима, когато е слизал от кола след напускането на лечебното заведение. Футболистите са скандирали името на Исмаел Коне.

Коне пропуска останалата част от Мондиал 2026, след като получи тежка контузия по време на победата на домакините с 6:0 над Катар във Ванкувър в четвъртък.

Канада ще играе следващия си мач от група "В" срещу Швейцария на 24-и юни (сряда), като се стреми да достигне до елиминационните етапи на Световно първенство за първи път в общо третото си участие.

Дори това да не се случи, този отбор на “кленовите листа” вече написа история, тъй като спечели първа точка и веднага след това първа победа на световни футболни финали.

Канадците имат 4 точки до момента, колкото е активът и на Швейцария.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 наблюдател

    0 0 Отговор
    Това световно по футбол е първенство на цветнокожите.Не,не съм расист.Това се вижда.Само японците нямат брикети.

    08:59 21.06.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове