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Батков-младши скочи на Божков: Вземи пример от баща ми и постъпи мъжки

Батков-младши скочи на Божков: Вземи пример от баща ми и постъпи мъжки

21 Юни, 2026 08:29 748 7

  • тодор тодоров батков-
  • левски-
  • васил божков-
  • футбол

Батков-младши нападна остро Божков по случая с постъпилия иск от 5 млн. лева към 27-кратните шампион

Батков-младши скочи на Божков: Вземи пример от баща ми и постъпи мъжки - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Тодор Тодоров Батков, който е син на бившия президент и клубен собственик на Левски, излезе с интересна публикация на личния си профил в социалната мрежа Facebook по отношение на последния казус със "сините" и Васил Божков.

Батков-младши нападна остро Божков по случая с постъпилия иск от 5 млн. лева към 27-кратните шампиони.

"БОЖКОВ, ЗАСРАМИ СЕ!
Къде е "Васко Зарчето" - гениалния математик и стратег? Къде е "Черепа", който всички уважават? Кой ги подмени?
ВЗЕМИ ПРИМЕР ОТ БАЩА МИ И ПОСТЪПИ МЪЖКИ - ОПРОСТИ ДЪЛГОВЕТЕ!", написа Батков-син.

Малко по-рано и Батков-баща, който напусна клуба през 2015 г., коментира случая, давайки пример със себе си при оттеглянето преди една декада от "Георги Аспарухов" и сподели, че се е отказал от голяма сума, която лично той е предоставил юридическото лице.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Само ЦСКА!

    5 2 Отговор
    Пак ли нямате пари бе?

    08:37 21.06.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Госта..

    5 0 Отговор
    Чий бяха парите

    08:40 21.06.2026

  • 4 Ами сега

    6 1 Отговор
    Ако си в положението на Божков и ти ще си искаш парите . Сега имате богат спонсор ще плати

    08:40 21.06.2026

  • 5 Не е баш

    4 0 Отговор
    за пример !

    08:41 21.06.2026

  • 6 тия завличат постоянно някой

    4 1 Отговор
    Връщайте веднага парите на човека!Как така ще му ги откраднете с некви схеми.

    08:44 21.06.2026

  • 7 Само ЦСКА!

    3 1 Отговор
    Ако искате да ви услужим със заем от ЦСКА?

    08:46 21.06.2026

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