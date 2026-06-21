Батков-младши скочи на Божков: Вземи пример от баща ми и постъпи мъжки

Тодор Тодоров Батков, който е син на бившия президент и клубен собственик на Левски, излезе с интересна публикация на личния си профил в социалната мрежа Facebook по отношение на последния казус със "сините" и Васил Божков.

Батков-младши нападна остро Божков по случая с постъпилия иск от 5 млн. лева към 27-кратните шампиони.

"БОЖКОВ, ЗАСРАМИ СЕ!

Къде е "Васко Зарчето" - гениалния математик и стратег? Къде е "Черепа", който всички уважават? Кой ги подмени?

ВЗЕМИ ПРИМЕР ОТ БАЩА МИ И ПОСТЪПИ МЪЖКИ - ОПРОСТИ ДЪЛГОВЕТЕ!", написа Батков-син.

Малко по-рано и Батков-баща, който напусна клуба през 2015 г., коментира случая, давайки пример със себе си при оттеглянето преди една декада от "Георги Аспарухов" и сподели, че се е отказал от голяма сума, която лично той е предоставил юридическото лице.