Тотнъм с първа оферта за италиански национал

Тотнъм е направил решителна крачка към привличането на италианския национал Сандро Тонали от Нюкасъл. Фабрицио Романо разкри по-рано тази седмица, че халфът е водеща цел за "шпорите", тъй като новият мениджър Роберто Де Дзерби настоява да работи със своя сънародник в Северен Лондон.

Според информация на журналиста от Sky Sports Джанлука Ди Марцио, Тотнъм вече е изпратил официална оферта на стойност 75 милиона паунда за 26-годишния футболист.

Макар първоначално Нюкасъл да оценяваше Тонали на 100 милиона лири, клубът от "Сейнт Джеймсис Парк" е информирал Тотнъм, че е готов на сделка срещу 85 милиона паунда.

Ди Марцио загатва, че разликата от 10 милиона не е непреодолима и двата клуба вероятно ще постигнат компромисно споразумение около 80 милиона паунда в следващите дни. Дейвид Орнстийн също потвърди, че "шпорите" вече са започнали директни разговори на клубно ниво, след като преди това преговаряха с представителите на играча.

Привличането на италианеца би било огромен успех за лондончани, тъй като към Тонали сериозен интерес в последните месеци проявяваха още клубове като Манчестър Юнайтед, Манчестър Сити и Арсенал.