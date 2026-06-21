Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Спорт »
Световен футбол »
Тотнъм с първа оферта за италиански национал

Тотнъм с първа оферта за италиански национал

21 Юни, 2026 09:29 541 1

  • сандро тонали-
  • нюкасъл-
  • фабрицио романо-
  • тотнъм-
  • футбол

Тотнъм вече е изпратил официална оферта на стойност 75 милиона паунда за 26-годишния футболист

Тотнъм с първа оферта за италиански национал - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Тотнъм е направил решителна крачка към привличането на италианския национал Сандро Тонали от Нюкасъл. Фабрицио Романо разкри по-рано тази седмица, че халфът е водеща цел за "шпорите", тъй като новият мениджър Роберто Де Дзерби настоява да работи със своя сънародник в Северен Лондон.

Според информация на журналиста от Sky Sports Джанлука Ди Марцио, Тотнъм вече е изпратил официална оферта на стойност 75 милиона паунда за 26-годишния футболист.

Макар първоначално Нюкасъл да оценяваше Тонали на 100 милиона лири, клубът от "Сейнт Джеймсис Парк" е информирал Тотнъм, че е готов на сделка срещу 85 милиона паунда.

Ди Марцио загатва, че разликата от 10 милиона не е непреодолима и двата клуба вероятно ще постигнат компромисно споразумение около 80 милиона паунда в следващите дни. Дейвид Орнстийн също потвърди, че "шпорите" вече са започнали директни разговори на клубно ниво, след като преди това преговаряха с представителите на играча.

Привличането на италианеца би било огромен успех за лондончани, тъй като към Тонали сериозен интерес в последните месеци проявяваха още клубове като Манчестър Юнайтед, Манчестър Сити и Арсенал.


Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ПалавНИК

    0 0 Отговор
    Те така и с Еберечи Езе стана миналата година...

    09:37 21.06.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове