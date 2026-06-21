Бъдещето на Винченцо Монтела е застрашено

Бъдещето на старши треньора на националния отбор на Турция Винченцо Монтела е застрашено, твърди реномираният спортен журналист Николо Шира в публикация социалните мрежи.

Според източника, специалистът може да бъде уволнен след завръщането на тима от Мондиал 2026 заради незадоволителните резултати на тима, който отпадна още в груповата фаза.

Южните отправиха над 60 удара в първите си два мача от шампионата на планетата, но загубиха и двете си срещи без да отбележат нито един гол, след като отстъпиха с 0:2 в първата среща от Австралия и с 0:1 от Парагвай във втората.

В последния кръг турският отбор ще се изправи срещу домакина САЩ.

Мачът е на 26-и юни (петък) от 5:00 часа българско време.