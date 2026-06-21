Новини
Спорт »
Световен футбол »
Бъдещето на Винченцо Монтела е застрашено

Бъдещето на Винченцо Монтела е застрашено

21 Юни, 2026 09:59 593 1

  • турция-
  • винченцо монтела-
  • футбол-
  • национален отбор-
  • мондиал 2026-
  • световно първенство

Според източника, специалистът може да бъде уволнен след завръщането на тима от Мондиал 2026 заради незадоволителните резултати на тима, който отпадна още в груповата фаза

Бъдещето на Винченцо Монтела е застрашено - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Бъдещето на старши треньора на националния отбор на Турция Винченцо Монтела е застрашено, твърди реномираният спортен журналист Николо Шира в публикация социалните мрежи.

Според източника, специалистът може да бъде уволнен след завръщането на тима от Мондиал 2026 заради незадоволителните резултати на тима, който отпадна още в груповата фаза.

Южните отправиха над 60 удара в първите си два мача от шампионата на планетата, но загубиха и двете си срещи без да отбележат нито един гол, след като отстъпиха с 0:2 в първата среща от Австралия и с 0:1 от Парагвай във втората.

В последния кръг турският отбор ще се изправи срещу домакина САЩ.

Мачът е на 26-и юни (петък) от 5:00 часа българско време.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Лопата Орешник

    0 1 Отговор
    Трябва да се маха! Класираха се щото групата им беше лесна, а ние много слаби!! Имат добри играчи и е срамно така да ги бухат!

    10:46 21.06.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове