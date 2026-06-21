Япония разпиля Тунис, африканците отпаднаха в груповата фаза

Япония нямаше проблеми с Тунис и го разби с 4:0 в среща от група "F" на Световното първенство в Северна Америка. Даичи Камада откри резултата още в четвъртата минута, а Аясе Уеда се разписа в 31-ата минута. Юния Ито отбеляза трети гол в 69-ата минута. Уеда вкара втория си гол в мача Седем минути преди края на редовното време.

Отборът на Хажиме Мориясу тотално надигра съперника си и се доближи до класиране за следващата фаза. Тунизийците пък допуснаха втора тежка загуба, въпреки че след първата смениха треньора. Те вече нямат шанс за продължаване напред и ще запишат седмо поредно отпадане в груповата фаза при седмото си участие на Мондиал.

Япония започна на високо темпо и още в самото начало Уеда бе съборен в наказателното поле, но съдията прецени, че няма дузпа. Защитата на африканците изглеждаше нестабилна и бързо бе наказана. В четвъртата минута Накамура навлезе в наказателното поле и насочи топката към Камада, който я отклони към мрежата.

Японците продължиха да редят атака след атака. Те имаха голям шанс в деветата минута. Уеда опита да намери Камада пред опразнената врата, но Брон успя да избие топката. Малко по-късно Тунис не размина на косъм с получаването на нов гол. Вратарят Аймен Дамен изби топката, чиято по-голяма част, но не цялата, бе преминала голлинията. Даже се наложи технологията на голлинията да потвърди, че гол няма, тъй като ставаше дума за милиметри.

Французинът Ерве Ренар, който замени Сабри Ламуши след загубата на Тунис с 1:5 от Швеция на старта на Мондиала, не бе доволен от представянето на неговия тим, който изглеждаше объркан. Наставникът опитваше да дава инструкции от резервната скамейка, а това сякаш даде ефект, тъй като в следващия период играта се поуспокои и тунизийците започнаха да играят малко повече с топката. В 31-ата минута обаче Япония поведе с 2:0. Удар от дистанция на Аясе Уеда попадна в мрежата, след като вратарят Дамен не се намеси по възможно най-добрия начин.

След второто попадение азиатците малко намалиха темпото, но имаха пълен контрол върху случващото се на терена. Те продължаваха да търсят пролуки в неорганизираната защита на съперника, а Тунис бе доволен, че не получи нов гол до края на полувремето.

Ерве Ренар направи двойна смяна на почивката с идеята да промени нещо. В 49-ата минута тунизийците създадоха първата си добра възможност, но Ханибал се размина с топката в наказателното поле. Япония продължи да контролира мача, но не атакуваше толкова агресивно, колкото през първата част.

Второто полувреме не се отличаваше с много интересни моменти, но "самураите" дочакаха своя шанс, с който да сложат край на интригата. В 69-ата минута Камада матира защитата на съперника с великолепно подаване. Играчът на Кристъл Палас изведе Ито зад отбраната, а той прати топката в мрежата за 3:0.

Това попадение съвсем обезвери тунизийците, които вече се бяха примирили със загубата и с отпадането си. Седем минути преди края на редовното време грешка при изнасянето на топката доведе до четвърти гол във вратата на тима на Ренар. Центриране на Сано прати топката на главата на Уеда, който отправи хубав удар, с който отбеляза втория си гол в мача.