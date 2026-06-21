Владо Манчев застава начело на Берое

Владимир Манчев е новият треньор на Берое, съобщава Gong.bg. 48-годишният наставник, работил без особен успех в клубовете, които е водил до момента, ще трябва да върне отбора в еfbet Лига.
Очаква се в следващите часове старозагорци да обявят официално назначението на бившия нападател и той да изведе отбора за първа тренировка в понеделник.
Манчев за последно беше начело на Миньор Перник, но напусна през март, след което "чуковете" изпаднаха в Югозападната Трета лига. Преди това наставникът беше начело на дубъла на ЦСКА, но беше уволнен след слаб старт на миналия сезон.
Владимир Манчев е водил и Хебър Пазарджик в 13 мача.
В събота от Берое обявиха, че Атанас Дафинов е новият изпълнителен директор на клуба.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Mими Кучева🐕🦺
Коментиран от #2
11:04 21.06.2026
2 Така е
До коментар #1 от "Mими Кучева🐕🦺":А какъв отбор беше по времето на П. Хубчев. И славните времена по време Е. Янчовски.
11:20 21.06.2026
3 Соросоид
11:21 21.06.2026
4 Факт
Коментиран от #5
11:23 21.06.2026
5 Mими Кучева🐕🦺
До коментар #4 от "Факт":Може и на всеки 6 месеца да става шампион с Цеца Грухлева.😎🥳🤣🤣🤣👍
11:28 21.06.2026