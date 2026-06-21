Владо Манчев застава начело на Берое

Владимир Манчев е новият треньор на Берое, съобщава Gong.bg. 48-годишният наставник, работил без особен успех в клубовете, които е водил до момента, ще трябва да върне отбора в еfbet Лига.

Очаква се в следващите часове старозагорци да обявят официално назначението на бившия нападател и той да изведе отбора за първа тренировка в понеделник.

Манчев за последно беше начело на Миньор Перник, но напусна през март, след което "чуковете" изпаднаха в Югозападната Трета лига. Преди това наставникът беше начело на дубъла на ЦСКА, но беше уволнен след слаб старт на миналия сезон.

Владимир Манчев е водил и Хебър Пазарджик в 13 мача.

В събота от Берое обявиха, че Атанас Дафинов е новият изпълнителен директор на клуба.