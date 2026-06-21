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Владо Манчев застава начело на Берое

Владо Манчев застава начело на Берое

21 Юни, 2026 11:00 734 5

  • владо манчев-
  • берое-
  • футбол

48-годишният наставник ще трябва да върне отбора в еfbet Лига

Владо Манчев застава начело на Берое - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Владимир Манчев е новият треньор на Берое, съобщава Gong.bg. 48-годишният наставник, работил без особен успех в клубовете, които е водил до момента, ще трябва да върне отбора в еfbet Лига.

Очаква се в следващите часове старозагорци да обявят официално назначението на бившия нападател и той да изведе отбора за първа тренировка в понеделник.

Манчев за последно беше начело на Миньор Перник, но напусна през март, след което "чуковете" изпаднаха в Югозападната Трета лига. Преди това наставникът беше начело на дубъла на ЦСКА, но беше уволнен след слаб старт на миналия сезон.

Владимир Манчев е водил и Хебър Пазарджик в 13 мача.

В събота от Берое обявиха, че Атанас Дафинов е новият изпълнителен директор на клуба.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Mими Кучева🐕‍🦺

    3 1 Отговор
    То в Бироя няма българи,там е сбирщина от куци коне събрани от Южна Америка. 🦍🥳🤣👍

    Коментиран от #2

    11:04 21.06.2026

  • 2 Така е

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Mими Кучева🐕‍🦺":

    А какъв отбор беше по времето на П. Хубчев. И славните времена по време Е. Янчовски.

    11:20 21.06.2026

  • 3 Соросоид

    4 0 Отговор
    Пак българин!!! Какви са тези безобразия, питам?!?

    11:21 21.06.2026

  • 4 Факт

    3 0 Отговор
    То и оня анонимник испанския на Подуяне докато тренираше виляриба и вилябахо нямаше успехи,Владо ако е тренер на ЦСКА,ще е шампион всяка година

    Коментиран от #5

    11:23 21.06.2026

  • 5 Mими Кучева🐕‍🦺

    2 2 Отговор

    До коментар #4 от "Факт":

    Може и на всеки 6 месеца да става шампион с Цеца Грухлева.😎🥳🤣🤣🤣👍

    11:28 21.06.2026

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