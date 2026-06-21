Левски се разминава с една от трансферните си цели - халф от Мондиал 2026

Левски най-вероятно ще се размине с една от трансферните си цели. Става дума за халфа на Астана Иван Башич. "Сините" бяха в напреднали преговори за привличането на 24-годишния национал на Босна и Херцеговина, като дори в един момент се считаше, че сделката е уредена.
В крайна сметка такава по всичко изглежда, че няма да има. Журналистът Пабло Маркос от La Manija твърди, че трансфер на "Герена" няма да има. Силното представяне на Башич на Мондиал 2026 е привлякло вниманието на други клубове, които сега се борят за подписа му.
В Казахстан добавят, че Иван Башич е влязъл в полезрението на - Айнтрахт Франкфурт и Елче. До момента беше известно, че шотландският шампион Селтик следи изявите му по терените в Северна Америка.
В страната добавят, че цената на полузащитника може да достигне до 4 млн. евро.
🇧🇦🚨Ivan Bašić has received several interests after his great #WorldCup performances.— Pablo Marcos (@PabloMarcos_Bl) June 20, 2026
As yet, there is nothing concrete from any club and he is happy at #Astana
Interesting offers from Europe are expected in the coming weeks and will be considered.#Transfers @lamanijafutbol pic.twitter.com/pgandcaedQ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Иван Попов
Коментиран от #2
11:38 21.06.2026
2 Левски 1914
До коментар #1 от "Иван Попов":То ,който дължеше , не можа да ги даде и на 09 09 2016г, ФАЛИРА.
Коментиран от #3
12:48 21.06.2026
3 Не че
До коментар #2 от "Левски 1914":Не можеше, а не искаше!
12:59 21.06.2026
4 и с козирка също
13:00 21.06.2026