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Левски се разминава с една от трансферните си цели - халф от Мондиал 2026

Левски се разминава с една от трансферните си цели - халф от Мондиал 2026

21 Юни, 2026 11:29 733 4

  • астана-
  • иван башич-
  • левски-
  • футбол

В крайна сметка такава по всичко изглежда, че няма да има

Левски се разминава с една от трансферните си цели - халф от Мондиал 2026 - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Левски най-вероятно ще се размине с една от трансферните си цели. Става дума за халфа на Астана Иван Башич. "Сините" бяха в напреднали преговори за привличането на 24-годишния национал на Босна и Херцеговина, като дори в един момент се считаше, че сделката е уредена.

В крайна сметка такава по всичко изглежда, че няма да има. Журналистът Пабло Маркос от La Manija твърди, че трансфер на "Герена" няма да има. Силното представяне на Башич на Мондиал 2026 е привлякло вниманието на други клубове, които сега се борят за подписа му.

В Казахстан добавят, че Иван Башич е влязъл в полезрението на - Айнтрахт Франкфурт и Елче. До момента беше известно, че шотландският шампион Селтик следи изявите му по терените в Северна Америка.

В страната добавят, че цената на полузащитника може да достигне до 4 млн. евро.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Иван Попов

    3 3 Отговор
    ЛеФски си прави трансфери а дължи на държават над 30 милиона.

    Коментиран от #2

    11:38 21.06.2026

  • 2 Левски 1914

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Иван Попов":

    То ,който дължеше , не можа да ги даде и на 09 09 2016г, ФАЛИРА.

    Коментиран от #3

    12:48 21.06.2026

  • 3 Не че

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Левски 1914":

    Не можеше, а не искаше!

    12:59 21.06.2026

  • 4 и с козирка също

    1 1 Отговор
    и да пестят от закуски , че от 5 да не станат 9 задълженията към Черепа ( колкото и е редно да са)

    13:00 21.06.2026

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