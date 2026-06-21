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Голямото оръжие на Арсенал се пренася и на Световното първенство

Голямото оръжие на Арсенал се пренася и на Световното първенство

21 Юни, 2026 13:59 635 1

  • деклан райс-
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Никога не бях изпълнявал корнери или статични положения, но Нико Йовер и Микел Артета видяха нещо в мен, което други не бяха забелязали

Голямото оръжие на Арсенал се пренася и на Световното първенство - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Халфът на английския национален отбор по футбол Деклан Райс предчувства, че може да направи асистенция при всяко изпълнено статично положение, възползвайки се от наученото в Арсенал в хода на сезона.

Тимът на Микел Артета отбеляза 25 попадения от подобни ситуации по пътя си към първа титла във Висшата лига от 2004 година, а Деклан Райс изигра ключова роля за успеха на "артилеристите". Той напомни за това с голово подаване от корнер за второто попадение на Хари Кейн в откриващия мач от група L на Световното първенство срещу Хърватия, спечелен с 4:2.

"Никога не бях изпълнявал корнери или статични положения, но Нико Йовер (б.а. треньорът за статични положения в Арсенал) и мениджърът Микел Артета видяха нещо в мен, което други не бяха забелязали. Те казаха, че мога да изпращам топката по начин, по който никой друг не може в Арсенал, освен Букайо Сака. От онзи момент наистина просто се отдадох на това и повярвах", заяви Деклан Райс пред BBC.

"С времето чувствам, че вече всеки път, когато изпълнявам статично положение - било то корнер или пряк свободен удар, чувствам сякаш ще направя асистенция или ще създам опасно положение. Това е хубава нагласа, която да имаш при тези положения, а английските фенове могат да се вълнуват", добави полузащитникът.

Вторият мач на "Трите лъва" на Световното първенство е срещу Гана от 23:00 часа българско време във вторник, а тимът на Томас Тухел ще завърши груповата фаза срещу Панама на 28 юни.


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  • 1 Евгени от Алфапласт

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