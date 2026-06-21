Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Спорт »
Световен футбол »
Голям скандал и остри критики се развихри в лагера на Белгия

Голям скандал и остри критики се развихри в лагера на Белгия

21 Юни, 2026 15:00 1 504 3

  • жереми доку-
  • скандал-
  • футбол-
  • мондиал 2026-
  • световно първенство

Съпругата на Доку - Ширийн, е в напреднала бременност и терминът ѝ съвпада с четвъртфиналната фаза на турнира, през втората седмица на юли

Голям скандал и остри критики се развихри в лагера на Белгия - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Белгийският национал Жереми Доку стана обект на сериозни критики, след като обяви намерението си да напусне Световното първенство, за да присъства на раждането на първото си дете.

Съпругата на Доку - Ширийн, е в напреднала бременност и терминът ѝ съвпада с четвъртфиналната фаза на турнира, през втората седмица на юли.

Звездата на Манчестър Сити заяви пред медиите по-рано тази седмица, че ще се завърне у дома, за да подкрепи партньорката си, дори ако Белгия продължи участието си в Мондиала.

"Това е първото ми дете, така че определено бих искал да присъствам," каза Доку.

"Никой не би искал да пропусне раждането на първото си дете. Разбирам, че футболът включва много други съображения и знам, че федерацията подкрепя играчите си и разбира техните ситуации. Ще видим какво можем да направим", сподели Доку по-рано.

Изявлението му предизвика смесени реакции, включително остри критики от страна на водещата на L'Equipe Франс Пиерон.

Тя определи напускането на отбора в такъв момент като "отвратителен", добавяйки, че "бащата е безполезен" по време на родилния процес.

"Световното първенство е невероятна радост. Стотици футболисти биха убили, за да бъдат на ваше място. Това може никога повече да не се случи в живота ви. Изживявате детска мечта, но ще се оттеглите от всичко това, за да присъствате на раждането на детето си, отвратителен момент, ако ми простите израза, където таткото е напълно безполезен. Няма да режете пъпна връв, не можете да пропуснете Световно първенство," коментира Пиерон.

Нейните коментари от своя страна също предизвикаха вълна от недоволство, като мнозина изразиха мнение, че Доку има право да присъства на толкова важен личен момент.

Въпреки това, Пиерон запази твърда позиция.

"Той ще загуби 10 часа, ще бъде изтощен и ще преживее емоционален срив. Вашето бебе винаги ще е там след това", обяви тя.

По-късно водещата публикува изявление в социалните мрежи, в което отстъпи от първоначалната си позиция, като заяви, че "намерението ѝ никога не е било да минимизира мястото или ролята на бащите".

"Изразявах лично мнение, в контекста на спорен разговор. Тези забележки обвързват само мен и по никакъв начин не отразяват колективна позиция. Разбирам, че те може да са шокирали, наранили или засегнали някои от вас, и съжалявам за това", написа по-късно журналистката.

24-годишният Доку изигра 86 минути в откриващия мач на Белгия от Световното първенство срещу Египет в понеделник, който завърши 1:1.

Отборът на Руди Гарсия ще се изправи срещу Иран по-късно в неделя, преди да срещне Нова Зеландия на 26 юни.

Въпреки че се очакваше Доку да участва и в двата мача, в събота вечер Белгийската футболна асоциация обяви, че той ще пропусне срещата с Иран поради заболяване.


Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Читател

    3 2 Отговор
    За Доку това е поредният голям мач,а той играе такива почти всяка седмица.Така че дано отиде при жена си и да присъства това е велик момент.А водещата вероятно е някоя фригифна лелка,или лесбийка

    15:36 21.06.2026

  • 2 нннн

    6 3 Отговор
    В някои африкански племена, докато жената ражда, мъжът симулира родилни болки, вика и плаче. Доку от такова племе ще да е.

    15:39 21.06.2026

  • 3 Дзак

    2 0 Отговор
    Важното да е до детето, когато е необходим!

    16:06 21.06.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове