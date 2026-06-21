Голям скандал и остри критики се развихри в лагера на Белгия

Белгийският национал Жереми Доку стана обект на сериозни критики, след като обяви намерението си да напусне Световното първенство, за да присъства на раждането на първото си дете.

Съпругата на Доку - Ширийн, е в напреднала бременност и терминът ѝ съвпада с четвъртфиналната фаза на турнира, през втората седмица на юли.

Звездата на Манчестър Сити заяви пред медиите по-рано тази седмица, че ще се завърне у дома, за да подкрепи партньорката си, дори ако Белгия продължи участието си в Мондиала.

"Това е първото ми дете, така че определено бих искал да присъствам," каза Доку.

"Никой не би искал да пропусне раждането на първото си дете. Разбирам, че футболът включва много други съображения и знам, че федерацията подкрепя играчите си и разбира техните ситуации. Ще видим какво можем да направим", сподели Доку по-рано.

Изявлението му предизвика смесени реакции, включително остри критики от страна на водещата на L'Equipe Франс Пиерон.

Тя определи напускането на отбора в такъв момент като "отвратителен", добавяйки, че "бащата е безполезен" по време на родилния процес.

"Световното първенство е невероятна радост. Стотици футболисти биха убили, за да бъдат на ваше място. Това може никога повече да не се случи в живота ви. Изживявате детска мечта, но ще се оттеглите от всичко това, за да присъствате на раждането на детето си, отвратителен момент, ако ми простите израза, където таткото е напълно безполезен. Няма да режете пъпна връв, не можете да пропуснете Световно първенство," коментира Пиерон.

Нейните коментари от своя страна също предизвикаха вълна от недоволство, като мнозина изразиха мнение, че Доку има право да присъства на толкова важен личен момент.

Въпреки това, Пиерон запази твърда позиция.

"Той ще загуби 10 часа, ще бъде изтощен и ще преживее емоционален срив. Вашето бебе винаги ще е там след това", обяви тя.

По-късно водещата публикува изявление в социалните мрежи, в което отстъпи от първоначалната си позиция, като заяви, че "намерението ѝ никога не е било да минимизира мястото или ролята на бащите".

"Изразявах лично мнение, в контекста на спорен разговор. Тези забележки обвързват само мен и по никакъв начин не отразяват колективна позиция. Разбирам, че те може да са шокирали, наранили или засегнали някои от вас, и съжалявам за това", написа по-късно журналистката.

24-годишният Доку изигра 86 минути в откриващия мач на Белгия от Световното първенство срещу Египет в понеделник, който завърши 1:1.

Отборът на Руди Гарсия ще се изправи срещу Иран по-късно в неделя, преди да срещне Нова Зеландия на 26 юни.

Въпреки че се очакваше Доку да участва и в двата мача, в събота вечер Белгийската футболна асоциация обяви, че той ще пропусне срещата с Иран поради заболяване.