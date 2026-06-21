Бури и светкавици застрашават мача на Франция срещу Ирак на Световното

Вторият двубой на френския национален отбор от груповата фаза на Световното първенство е под сериозна въпросителна заради капризите на времето зад Океана. Метеорологичните прогнози в САЩ сочат, че в понеделник в късния следобед местно време във Филаделфия се очакват силни гръмотевични бури. Именно там „петлите“ трябва да премерят сили с тима на Ирак в среща от Група I, която по програма трябва да започне в 00:00 часа българско време в нощта от понеделник срещу вторник. Началният час на сблъсъка на стадион „Линкълн Файненшъл Фийлд“ е 17:00 местно време, което съвпада изцяло с очаквания пик на лошото време.

Предвид сериозните рискове от бурни метеорологични явления, организаторите са готови да задействат изключително строг протокол. Правилникът в подобни ситуации е вдъхновен до голяма степен от мерките, които бяха приложени по време на Световното клубно първенство през миналата година. По време на въпросния турнир, който послужи като генерална репетиция за Мондиала, общо шест срещи бяха сериозно забавени заради екстремни метеорологични условия. От старта на настоящото Световно първенство до този момент нито един двубой не е бил спиран заради климатичните условия, но във Филаделфия ситуацията може да се промени.

По отношение на сигурността възможностите за компромиси от страна на ФИФА са сведени до минимум, тъй като в сила влизат федералните разпоредби на САЩ. Според тях се налага задължително прекъсване на играта в рамките на 30 минути веднага щом бъде регистриран удар от мълния в радиус от около 13 километра около съоръжението. Правилото е безкомпромисно, като всяка следваща паднала мълния в този периметър автоматично подновява паузата с нови тридесет минути, което може да проточи срещата с часове.