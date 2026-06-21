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За да затвори устата на критиците - героят на Германия спря шоколада и енергийните напитки

За да затвори устата на критиците - героят на Германия спря шоколада и енергийните напитки

21 Юни, 2026 15:59 793 5

  • германия-
  • кот д'ивоар-
  • мондиал 2026-
  • дениз ундав-
  • световно първенство-
  • футбол

Нападателят, който влезе като резерва и отбеляза и двата гола за обрата на Бундестима, призна, че дори е променил хранителните си навици, за да докаже на всички, че няма проблеми с теглото

За да затвори устата на критиците - героят на Германия спря шоколада и енергийните напитки - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Героят на Германия при победата с 2:1 над Кот д'Ивоар на Мондиал 2026 – Дениз Ундав, разкри любопитни подробности за периода, в който е бил подложен на сериозни критики заради формата си. Нападателят, който влезе като резерва и отбеляза и двата гола за обрата на Бундестима, призна, че дори е променил хранителните си навици, за да докаже на всички, че няма проблеми с теглото.

Ундав се превърна в големия герой на германците в Торонто. След последния съдийски сигнал той получи наградата за Играч на мача, която веднага посвети на съпругата си.

„Чувството е невероятно. Най-важното е, че играхме добре и спечелихме. Разбира се, тази награда е страхотна, но победата е по-важна. Посвещавам трофея на жена ми и тя може да го сложи където пожелае у дома“, заяви 29-годишният нападател.


Само преди две години обаче ситуацията около него бе коренно различна. Феновете на неговия клуб Щутгарт го обвиняваха, че не е в нужната форма, а дори храненето му се превърна в тема за дискусии.

„Хората казваха, че езикът на тялото ми е лош, че се отпускам прекалено много. Честно казано, това беше абсурдно. Изведнъж дори това, че ям кебап, се превърна в проблем“, спомня си Ундав.

Нападателят, който има и турски корени, бил особено засегнат от коментарите, че е бавен и не работи достатъчно на терена.

„Слушах постоянно: „Ундав не тича“, „Ундав не е достатъчно бърз“. Но аз не бях различен футболист тогава. Бях същият – нито по-бърз, нито по-бавен от преди“, обясни германският национал.

За да докаже на всички, че спадът във формата му няма нищо общо с хранителния режим, той предприел драстични мерки.

„В седмиците, в които не вкарвах голове, не изядох нито един кебап. Спрях шоколада напълно. Вместо четири енергийни напитки седмично, започнах да пия само една и то непосредствено преди мач. Но фактът, че хората мислеха по този начин, наистина ме дразнеше“, призна Ундав.

Упоритостта му даде резултат. След по-слабата кампания през сезон 2024/25, когато записа 13 гола и 6 асистенции в 38 мача, нападателят избухна през следващата година. Малко преди Мондиала той направи най-силния сезон в кариерата си с 25 попадения и 14 голови паса в 45 срещи. Именно тази форма му донесе все по-важна роля в националния отбор на Германия.

Ранните му години във футбола са доста скромни и преминават в трета и четвърта германска дивизия.

Допреди няколко сезона нападателят се състезаваше във втора белгийска дивизия и тогава всякаква възможност да представлява Германия на голямо първенство би звучала абсурдно. Именно в Белгия той направи име с екипа на Роял Юнион Сен Жилоа и със 17 гола в 26 мача помогна на тима да се изкачи до елита.

После изнесе много силна кампания и в елитното ниво, разписа се 18 пъти и даже беше избран за футболист на годината в Белгия.

Последва трансфер в английския Брайтън и макар че там нещата не се получиха, Ундав получи нов шанс да заблести.

Щутгарт го привлече, първоначално под наем, и оттогава нападателят е сред най-добрите на поста си в Бундеслигата.

Месец преди да навърши 30 Дениз Ундав вече се превръща в един от символите на новата Германия на Мондиал 2026, а историята му е доказателство, че понякога най-добрият отговор на критиците идва не с думи, а с голове.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Mими Кучева🐕‍🦺

    10 0 Отговор
    Турчин герой на Германия, безценно!🕌🕌🕌🥳🤣👍

    16:04 21.06.2026

  • 2 Наивник на средна възраст

    4 0 Отговор
    само немски имена в тоз отбор.....и муцуни също....

    16:26 21.06.2026

  • 3 Наивник на средна възраст

    2 0 Отговор
    само немски имена в тоз отбор.....и муцуни също....

    16:27 21.06.2026

  • 4 В този германски отбор

    2 0 Отговор
    Има ли германци , национален отбор би трябвало да означава отбор от една нация а тук няма такова нещо

    Коментиран от #5

    16:32 21.06.2026

  • 5 От Маджарско

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "В този германски отбор":

    На запад в европейските национални тимове всички са в преобладаващо черно и бяло.

    16:45 21.06.2026

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