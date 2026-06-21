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Хари Кейн разпуска на кънтри концерт (СНИМКИ)

Хари Кейн разпуска на кънтри концерт (СНИМКИ)

21 Юни, 2026 17:29 565 1

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  • ела лангли-
  • кънтри концерт

Играчите спазиха вечерния час на Тухел

Хари Кейн разпуска на кънтри концерт (СНИМКИ) - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Английските национали получиха ден почивка и капитанът Хари Кейн избра да отиде на кънтри концерт на звездата в жанра Ела Лангли. Оказа се, че и съотборниците му Дан Бърн и Джейсън Стийл също са фенове на певицата и бяха на концерта. Тримата подариха на Лангли фланелка на тима с нейното име, а тя ги поздрави с първата песен.

Но три песни преди края на шоуто футболистите се измъкнаха към минивана, който ги чакаше и ги откара към базата на "Трите лъва" в Канзас Сити.

"Изпуснаха най-добрите ми песни, тъй като техният треньор е наложил вечерен час и трябваше да се приберат в хотела. Но все пак съм доволна, че видяха част от шоуто и ми подариха фланелка“, заяви Ела Лангли.

Хари Кейн не пропусна да постне снимки с кънтри звездата в социалните мрежи и написа:

"Голям фен съм на музиката на Ела, изобщо на кънтри музиката. Беше страхотно шоу - най-добрият начин да запълниш свободния си ден!".


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