Селекционерът на Кот д`Ивоар скочи на Германия: Очаквах повече уважение и феърплей от тях

Селекционерът на Кот д'Ивоар Емерс Фае разкритикува състава на Германия за неспазване на принципите на феърплея след загубата им с 1:2 на Световното първенство по футбол.

Недоволството на треньора на Кот д'Ивоар произтича от ситуация в 80-ата минута на мача, когато защитникът Вилфрид Синго се контузи при сблъсък с германския нападател Кай Хаверц, след което изрита топката извън границите на игрището. Според Фае, германският отбор е постъпил неспортсменски, като не е върнал топката на противника си след подновяването на играта.

Фае разкри и за размяна на реплики на почивката с германския защитник Натаниел Браун.

„Ние гледаме на тези отбори като на модели за подражание за развитие, така че бях малко разочарован от липсата на феърплей от страна на Германия. Що се отнася до младия германски защитник, просто му казах да остане скромен. Да, той изигра страхотен мач и играе за много силен отбор. Но не мисля, че трябва да говори лошо за нас, само защото резултатът беше 1:1 и отборът му искаше да спечели“, каза Фае пред репортери след мача.

„От велика футболна нация като Германия очаквате повече уважение и феърплея. Когато Синго падна контузен, очаквахме да ни върнат топката“, добави треньорът на Кот д'Ивоар.

След два кръга от груповата фаза на Световното първенство Германия има шест точки и си е осигурила място в елиминациите. Кот д'Ивоар е втори в Група Е с три точки.