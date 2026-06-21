4 отбора от Серия А в битка за Николо Дзаниоло

Допреди няколко месеца подобен сценарий изглеждаше трудно възможен, но днес Николо Дзаниоло е сред най-коментираните футболисти на трансферния пазар в Италия, предава “Sport Mediaset”.

След силния си сезон с Удинезе офанзивният футболист отново привлече вниманието на водещите клубове в Серия А. Едва на 15 юни клубът от Удине активира клаузата за откупуването му от Галатасарай срещу около 5 милиона евро, като турците запазиха 50 процента от бъдеща продажба.

Очакванията бяха Дзаниоло да остане в Удинезе, след като записа пет гола и пет асистенции в 31 мача под ръководството на Коста Руняич. Вместо това само дни по-късно бъдещето му отново се оказа под въпрос.

Според информациите представители на футболиста не са останали доволни от развитието на преговорите по новите финансови условия, което е отворило вратата за евентуален трансфер още това лято.

Удинезе вече е определил и цената на играча – 15 милиона евро.

Сред най-сериозните кандидати за подписа му е Ювентус. Ръководството на „бианконерите“ вижда в Дзаниоло качествена и по-достъпна алтернатива на други цели, включително Браим Диас. За да намалят финансовите изисквания на Удинезе, торинци обмислят да включат младия талант Василие Аджич в сделката.

Сериозна конкуренция обаче идва от Комо. Отборът на Сеск Фабрегас разполага със сериозен бюджет след историческото си класиране за Шампионската лига и е готов да се включи активно в надпреварата за бившия национал на Италия.

В последните дни интерес е проявил и Лацио. Новият треньор на римляните Дженаро Гатузо е дългогодишен почитател на качествата на Дзаниоло и следи внимателно ситуацията около футболиста.

Преди години подобен трансфер изглеждаше почти невъзможен заради връзката на играча с Рома, но според италианските медии обстоятелствата вече са различни. Въпреки това Лацио вероятно ще трябва първо да осъществи няколко продажби, преди да отправи конкретна оферта.

В играта остава и Милан. „Росонерите“ оценяват високо универсалността на Дзаниоло и смятат, че той би се вписал добре в схемата на новия треньор Рубен Аморим. Засега обаче клубът само наблюдава развитието на ситуацията, без да е предприел конкретни действия.