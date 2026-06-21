Бейл: Моуриньо знае как да овладее съблекалнята на Реал Мадрид

Гарет Бейл вярва, че Жозе Моуриньо е точният човек, който може да върне Реал Мадрид на върха след разочароващия сезон без спечелен трофей.

Бившият уелски национал коментира завръщането на португалския специалист на „Сантиаго Бернабеу“ и подчерта, че най-голямото му качество е умението да управлява силни характери и големи звезди.

Моуриньо официално се завърна начело на Реал по-рано този месец, 13 години след края на първия си период в клуба. Той подписа договор за три сезона и замени Алваро Арбелоа след трудна кампания за мадридчани.

През изминалия сезон Реал остана без трофей, отстъпи титлата в Ла Лига на Барселона, отпадна на четвъртфиналите в Шампионската лига и претърпя сензационно поражение от Албасете в турнира за Купата на краля.

Допълнително напрежение имаше и в съблекалнята. Според информациите Федерико Валверде и Орелиен Чуамени са имали конфликт след тренировка, а Килиан Мбапе е влязъл в спор с Арбелоа заради ролята си в отбора.

„С треньор с такъв опит, какъвто имаше Карло Анчелоти, Жозе ще успее да успокои групата и да накара всички да вървят в една посока“, заяви Бейл пред “The Athletic”.

Според него в клуб от мащаба на Реал Мадрид тактическите указания невинаги са най-важното.

„В голям клуб като Реал не е необходимо непрекъснато да обучаваш играчите. Трябва да управляваш егото им. Именно затова Моуриньо беше толкова успешен в най-големите клубове“, каза бившият футболист.

Бейл познава отлично методите на португалеца. Двамата работиха заедно в Тотнъм, където уелсецът игра под негово ръководство по време на едногодишния си наем от Реал Мадрид.

„Той умее да разбере всеки играч и да открие какво го мотивира. Понякога го прави чрез медиите, друг път с разговор лице в лице. Жозе вече е бил в Реал, познава средата и знае как работят нещата там. Сигурен съм, че вече има план как да накара този отбор да функционира“, добави Бейл.

По време на първия си престой начело на „кралския клуб“ между 2010 и 2013 година Моуриньо спечели три трофея и постигна най-високия процент победи в треньорската си кариера – над 72 процента.