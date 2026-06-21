Новини
Спорт »
Световен футбол »
Бейл: Моуриньо знае как да овладее съблекалнята на Реал Мадрид

Бейл: Моуриньо знае как да овладее съблекалнята на Реал Мадрид

21 Юни, 2026 20:01 385 0

  • гарет бейл-
  • жозе моуриньо-
  • реал мадрид-
  • футбол

Уелсецът е убеден, че португалецът има план за справяне с напрежението и големите звезди в отбора

Бейл: Моуриньо знае как да овладее съблекалнята на Реал Мадрид - 1
Снимка: БГНЕС
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Гарет Бейл вярва, че Жозе Моуриньо е точният човек, който може да върне Реал Мадрид на върха след разочароващия сезон без спечелен трофей.

Бившият уелски национал коментира завръщането на португалския специалист на „Сантиаго Бернабеу“ и подчерта, че най-голямото му качество е умението да управлява силни характери и големи звезди.

Моуриньо официално се завърна начело на Реал по-рано този месец, 13 години след края на първия си период в клуба. Той подписа договор за три сезона и замени Алваро Арбелоа след трудна кампания за мадридчани.

През изминалия сезон Реал остана без трофей, отстъпи титлата в Ла Лига на Барселона, отпадна на четвъртфиналите в Шампионската лига и претърпя сензационно поражение от Албасете в турнира за Купата на краля.

Допълнително напрежение имаше и в съблекалнята. Според информациите Федерико Валверде и Орелиен Чуамени са имали конфликт след тренировка, а Килиан Мбапе е влязъл в спор с Арбелоа заради ролята си в отбора.

„С треньор с такъв опит, какъвто имаше Карло Анчелоти, Жозе ще успее да успокои групата и да накара всички да вървят в една посока“, заяви Бейл пред “The Athletic”.

Според него в клуб от мащаба на Реал Мадрид тактическите указания невинаги са най-важното.

„В голям клуб като Реал не е необходимо непрекъснато да обучаваш играчите. Трябва да управляваш егото им. Именно затова Моуриньо беше толкова успешен в най-големите клубове“, каза бившият футболист.

Бейл познава отлично методите на португалеца. Двамата работиха заедно в Тотнъм, където уелсецът игра под негово ръководство по време на едногодишния си наем от Реал Мадрид.

„Той умее да разбере всеки играч и да открие какво го мотивира. Понякога го прави чрез медиите, друг път с разговор лице в лице. Жозе вече е бил в Реал, познава средата и знае как работят нещата там. Сигурен съм, че вече има план как да накара този отбор да функционира“, добави Бейл.

По време на първия си престой начело на „кралския клуб“ между 2010 и 2013 година Моуриньо спечели три трофея и постигна най-високия процент победи в треньорската си кариера – над 72 процента.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове