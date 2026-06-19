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Първи полуфинал на турнир от сериите WTA 125 за Елизара Янева

Първи полуфинал на турнир от сериите WTA 125 за Елизара Янева

19 Юни, 2026 21:04 545 0

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Българката ще участва в квалификациите на „Уимбълдън"

Първи полуфинал на турнир от сериите WTA 125 за Елизара Янева - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Елизара Янева се класира за първи път в кариерата си за полуфинал на сингъл на тенис турнир от сериите WTA 125. Това стана на надпреварата на клей в Бреша (Италия) с награден фонд от 115 хиляди евро.

19-годишната българка направи впечатляващ обрат и победи с 2:6, 6:1, 6:2 34-годишната Екатерине Горгодзе (Грузия), която в момента заема 233-ото място в световната ранглиста, но е достигала до №108 в света.


Янева загуби първия сет след три допуснати пробива, но след това наложи пълен контрол върху случващото се на корта и даде само три гейма на опитната левичарка до края на двубоя.


С отличното си представяне в Бреша българката ще запише ново рекордно класиране в световната ранглиста и ще се доближи до Топ 200.


За място на финала Елизара Янева ще играе срещу победителката от двубоя между Тианцоа Ракотоманга Раджаона (Франция) и бившата №31 в света Маяр Шериф (Египет).


Междувременно стана ясно, че Янева ще участва в квалификациите на „Уимбълдън". Това ще бъде дебют за българката на Откритото първенство на Великобритания и второ участие в квалификациите на турнир от Големия шлем след „Ролан Гарос".


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