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Вратарят на Кюрасао след рекордния брой спасявания поиска паметник в родината си

Вратарят на Кюрасао след рекордния брой спасявания поиска паметник в родината си

21 Юни, 2026 20:30 363 0

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Елой Роом изигра мача на живота си срещу Еквадор и влезе в историята на Световните първенства

Вратарят на Кюрасао след рекордния брой спасявания поиска паметник в родината си - 1
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Вратарят на Кюрасао Елой Роом се превърна в големия герой при равенството 0:0 срещу Еквадор на Световното първенство, след като постави впечатляващо постижение между гредите.

37-годишният страж направи цели 15 спасявания и помогна на своя тим да спечели историческа първа точка на Мондиал. Това е най-високият брой спасявания в мач от Световно първенство след 1966 година, който не е преминал в продължения.

Досегашният рекорд принадлежеше на Тим Хауърд, който също направи 15 спасявания за САЩ срещу Белгия през 2014 година, но в двубой, продължил 120 минути.

„Това означава всичко за нас. Чувства се като победа. Това е първата точка на Кюрасао на Световно първенство и е невероятно усещане“, заяви Роом след мача.

Вратарят призна, че още първата му намеса му е дала увереност за предстоящото изпитание.

„Знаех, че ще имам много работа. След първото спасяване почувствах увереност. Гордея се с този рекорд“, каза той.

След това Роом не пропусна да се пошегува с представянето си.

„Мисля, че след 40 години още ще си спомням този мач. Ще бъде нещо невероятно. Май вече заслужавам паметник в Кюрасао“, добави с усмивка стражът.


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