Испания разби Саудитска Арабия за едно полувреме

Испания разби с 4:0 Саудитска Арабия във втория мач на двата тима на Световното първенство в САЩ, Мексико и Канада. Възпитаниците на Луис де ла Фуенте показаха отлична реакция след разочароващото равенство на старта срещу Кабо Верде и имаха пълно превъзходство през цялото време на двубоя. Те започнаха вихрено и стигнаха до цели три попадения още до средата на първата част, когато точни бяха Ламин Ямал (10’) и Микел Оярсабал (21’, 24’). Четвъртото попадение за иберийския тим бе автогол на бранителя Хасан Мохамед Ал-Тамбакти (49’), който имаше нещастието кълбото да се отклони в тялото му след избиване на вратаря на “зелените соколи”. Испанците показаха много добро лице и изключителна енергия в предни позиции, особено през първата част. След почивката темпото нивото на представянето им поспадна благодарение и на няколкото смени, които бяха направени.

Футболистите на Испания започнаха много активно срещата и поеха контрола върху топката от първата минута. Само в рамките на първите десет минути те отправиха няколко удара по посока на вратата на азиатския представител, но всеки един от тях не намери рамката на вратата. Натискът на “ла фурия роха” все пак даде резултат в 10-ата минута, когато играта бе разтеглена на левия фланг, където Микел Оаярсабал, изтеглил се в тази зона получи, той напредна и центрира ниско и остро, а включилият се Ламин Ямал отблизо нямаше проблем да реализира за 1:0.

Възпитаниците на Луис де ла Фуенте можеха да покачат своята преднина веднага след подновяването на играта. Отново крилото на Барселона бе в основата на ситуацията, намирайки с брилянтно подаване Алекс Баена, но вратарят на “зелените соколи” успя навреме да излезе и да избие, а последвалият удар от играч на иберийците премина над вратата. Микел Оярсабал бе изведен отлично в перспектива от лявата зона в 19-ата минута, успя да достигне топката и да стреля, но не стана ясно дали се опита да стреля или да продължи кълбото към Ямал, който се оказа безнадеждно изостанал в ситуацията. Отново нападателят на Реал Сосиедад получи в добра зона минута по-късно след рикошет и успя да спечели корнер. Именно след това статично положение се получи суматоха в наказателното поле на Саудитска Арабия, Дани Олмо стреля в куп от играчи, топката бе отклонена на няколко пъти, за да стигне отново до Оярсабал, който я прати в мрежата за 2:0.

Испанците изобщо нямаха намерение да спират и стигнаха до трети гол със самото подновяване на играта. Многоходова комбинация премина през няколко футболисти в червено и синьо, за да стигне отново до баското острие, а Оярсабал нямаше проблем и съвсем отблизо реализира втория си гол в двубоя за 3:0.

Нападателят продължи да бъде огромна заплаха за вратата на Саудитска Арабия. Той можеше да стигне до хеттрик в 36-ата минута, когато вратарят Мохамед Ал Оваис сгреши, подавайки именно в краката на Микел Оярсабал, но баскът нацели напречната греда в опит да го прехвърли. Секунди след това Ямал също опита своя късмет, но този път стражът на Ал-Хилал се намеси отлично.

Селекционерът на Испания Луис де ла Фуенте направи двойна смяна на почивката, вкарвайки в игра Феран Торес и Йереми Пино. Испанците стигнаха до четвърто попадение още в 49-ата минута, когато след изпълнение на корнер рикошет прати топката в краката на напълно непокрития Марк Кукурея, Левият бек отправи силен удар без забавяне, но Ал Оваис спаси. Кълбото се отклони в Хасан Мохамед Ал Тамбакти и се върна в мрежата за 4:0, а бранителят бе записан като автогол.

Малко след подновяването на играта Педро Поро отправи силен изстрел, но този път вратарят на Ал-Хилал реагира добре. Последваха нови силни минути за испанците, които продължиха с опасни влизания по двата фланга най-вече на двамата крайни защитници Педро Поро и Марк Кукурея. Последваха две добри положения пред появилият се на почивката Феран Торес, който не успя да се разпише. В 65-ата минута играчът на Барселона намери напредващия Микел Мерино, който също не успя да реализира пето попадение от добра ситуация.

В 82-ата минута се стигна до центриране на появилия се от пейката Нико Уилямс, който подаде отлично към Йереми Пино. Нападателят Кристъл Палас стреля, но Ал Оваис спаси. Последното попадение в срещата в добавеното време, когато подаване от десния фланг бе засечено от оказалия се напълно сам, избягвайки зад гърба на бранителите и се разписа. Голът бе проверен с ВАР и бе отменен от бразилския рефер Рафаел Клаус.

С този успех играчите на Де Ла Фуенте вече гледат по-спокойно към 1/16-финалите като водач в групата, но в последната среща ще имат не леката задача да се изправят срещу двукратния световен шампион Уругвай. От своя страна Саудитска Арабия ще трябва да се изправи срещу Кабо Верде, а евентуален успех ще им даде не лоши шансове също да стигнат до директните елиминации.