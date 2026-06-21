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ЦСКА 1948 вез скалпа на още един първенец от Балканите

ЦСКА 1948 вез скалпа на още един първенец от Балканите

21 Юни, 2026 21:59 802 2

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Сребърният медалист на България надигра с 4:1 Дрита

ЦСКА 1948 вез скалпа на още един първенец от Балканите - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

След като преди дни ЦСКА 1948 надигра с 3:2 шампиона на Албания - Егнатия, днес “червените” взеха скалпа на още един първенец от Балканите. Сребърният медалист на България надигра с 4:1 Дрита.

Шампионът на Косово откри резултата в 13-ата минута, но футболистите на александър Александров осъществиха пълен обрат още преди почивката.

Старт на голеадата даде Георги Русев. Националът на България изравни по фамозен начин с брилянтен прехвърлящ изстрел почти от центъра на терена в 18-ата минута.

Само пет по-късно Петър Витанов вкара втори гол. Халфът се възползва от разбъркване след центриране от корнер и майсторски реализира с пета.

След почивката с две попадения блесна централният нападател Атанас Илиев. В 74-ата минута той вкара след удар от фал и рикошет в тялото на съперник. Три минути преди края на редовното време ЦСКА 1948 поде контраатака, последва центриране отдясно към задната греда, където таранът на “червените” оформи крайното 4:1 след изстрел с глава

ЦСКА 1948 - ДРИТА 4:1

0:1 13
1:1 Георги Русев 18
2:1 Петър Витанов 23
3:1 Атанас Илиев 74
4:1 Атанас Илиев 87


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  • 1 Ле(вс)кар с купена диплома

    2 0 Отговор
    Цецките някви индианци, скалпове вземали...😄

    22:04 21.06.2026

  • 2 Милен

    2 0 Отговор
    Ами браво, най-впечатлявщото, е че и четирите гола са вкарани от българи, нещо рядко срещано при отборите в ,,ефбетлига".

    23:16 21.06.2026

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