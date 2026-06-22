Националът на България за Купа „Дейвис" Иван Иванов отпадна в първия кръг на квалификациите при дебютното си участие при мъжете на турнира по тенис от Големия шлем „Уимбълдън".
17-годишният Иванов отстъпи пред Жомбор Пирош (Унгария) с 2:6, 2:6 за 57 минути игра.
През 2025-а българинът спечели трофея при юношите в Лондон и получи „уайлд кард" за пресявките при мъжете. Това бе и първо участие на Иван Иванов в турнир от Големия шлем при професионалистите.
Българският тенисист допусна пробив още в първия гейм на двубоя и изостана с 0:2 срещу 26-годишния Пирош, заемащ 172-о място в световната ранглиста. След 2:1 в своя полза унгарецът взе три поредни гейма за преднина от 5:1 и спечели първия сет с 6:2.
Във втората част Иванов отново бе догонващ, след като Жомбор Пирош отново направи пробив в началото и взе аванс от 3:1. При 3:2 в полза на унгарския тенисист българинът пропусна точка за пробив, а Пирош направи серия от три поредни гейма и приключи срещата при ново 6:2.
Иван Иванов реализира 4 аса срещу 2 за противника му, но допусна повече непредизвикани грешки - 19 срещу 12.
България ще има представителки и в квалификациите при жените - Виктория Томова и Елизара Янева.
При мъжете Григор Димитров получи „уайлд кард" и ще започне участието си директно от основната схема на „Уимбълдън".
Иван Иванов отпадна в първия кръг на квалификациите при дебютното си участие при мъжете на „Уимбълдън"
22 Юни, 2026 14:45 631 4
17-годишният българин отстъпи пред Жомбор Пирош (Унгария) с 2:6, 2:6 за 57 минути игра
Националът на България за Купа „Дейвис" Иван Иванов отпадна в първия кръг на квалификациите при дебютното си участие при мъжете на турнира по тенис от Големия шлем „Уимбълдън".
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Доротея
Коментиран от #2, #3
14:54 22.06.2026
2 Българин
До коментар #1 от "Доротея":А тебе на тия години те оправяха в тоалетната на чалготеката 🤣😂🤣🤣
Коментиран от #4
14:56 22.06.2026
3 дядо дръмпир
До коментар #1 от "Доротея":Бекер е роден в ГЕРМАНИЯ , а иванов е роден в бг!Разликата иде от тук!
15:17 22.06.2026
4 Доротея
До коментар #2 от "Българин":Когато бях на тези години, значи, около 200 месечна съм била, нямаше чалготека! Със сърпа на нивата и посрещахме Альоша, който за моя приятна изненада се оказа узбек - танкист, пълнач - тъпкач на Т-34, калибъра не помня!
15:26 22.06.2026