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Иван Иванов отпадна в първия кръг на квалификациите при дебютното си участие при мъжете на „Уимбълдън"

Иван Иванов отпадна в първия кръг на квалификациите при дебютното си участие при мъжете на „Уимбълдън"

22 Юни, 2026 14:45 631 4

  • иван иванов-
  • тенис-
  • уимбълдън

17-годишният българин отстъпи пред Жомбор Пирош (Унгария) с 2:6, 2:6 за 57 минути игра

Иван Иванов отпадна в първия кръг на квалификациите при дебютното си участие при мъжете на „Уимбълдън" - 1
Снимка: БНТ
БТА БТА

Националът на България за Купа „Дейвис" Иван Иванов отпадна в първия кръг на квалификациите при дебютното си участие при мъжете на турнира по тенис от Големия шлем „Уимбълдън".

17-годишният Иванов отстъпи пред Жомбор Пирош (Унгария) с 2:6, 2:6 за 57 минути игра.

През 2025-а българинът спечели трофея при юношите в Лондон и получи „уайлд кард" за пресявките при мъжете. Това бе и първо участие на Иван Иванов в турнир от Големия шлем при професионалистите.

Българският тенисист допусна пробив още в първия гейм на двубоя и изостана с 0:2 срещу 26-годишния Пирош, заемащ 172-о място в световната ранглиста. След 2:1 в своя полза унгарецът взе три поредни гейма за преднина от 5:1 и спечели първия сет с 6:2.

Във втората част Иванов отново бе догонващ, след като Жомбор Пирош отново направи пробив в началото и взе аванс от 3:1. При 3:2 в полза на унгарския тенисист българинът пропусна точка за пробив, а Пирош направи серия от три поредни гейма и приключи срещата при ново 6:2.

Иван Иванов реализира 4 аса срещу 2 за противника му, но допусна повече непредизвикани грешки - 19 срещу 12.

България ще има представителки и в квалификациите при жените - Виктория Томова и Елизара Янева.

При мъжете Григор Димитров получи „уайлд кард" и ще започне участието си директно от основната схема на „Уимбълдън".


Великобритания
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Доротея

    1 3 Отговор
    Бекер на тази години печелеше турнира! Пак изостанахме от чужденците! Добре, че е Григор да ни представя достойно на елитния фронт в тениса, музиката и киното!

    Коментиран от #2, #3

    14:54 22.06.2026

  • 2 Българин

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Доротея":

    А тебе на тия години те оправяха в тоалетната на чалготеката 🤣😂🤣🤣

    Коментиран от #4

    14:56 22.06.2026

  • 3 дядо дръмпир

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Доротея":

    Бекер е роден в ГЕРМАНИЯ , а иванов е роден в бг!Разликата иде от тук!

    15:17 22.06.2026

  • 4 Доротея

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Българин":

    Когато бях на тези години, значи, около 200 месечна съм била, нямаше чалготека! Със сърпа на нивата и посрещахме Альоша, който за моя приятна изненада се оказа узбек - танкист, пълнач - тъпкач на Т-34, калибъра не помня!

    15:26 22.06.2026

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