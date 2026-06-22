Наполи е съвсем близо до Марио Хила от Лацио

Наполи е на финалната права за подписа на защитника на Лацио – Марио Хила. Преговорите между двата клуба са в напреднала фаза, а според източници от Апенините, трансферната сума ще гравитира около 15 милиона евро.

Любопитен детайл около евентуалния трансфер е, че половината от тази сума ще отиде в касата на испанския гранд Реал Мадрид. „Белият балет“ все още притежава 50% от правата на 25-годишния испанец, което превръща сделката в истински джакпот за мадридчани.

Марио Хила пристигна на „Олимпико“ през лятото на 2022 година и бързо се утвърди като ключова фигура в отбраната на Лацио. През изминалия сезон той записа цели 36 участия във всички турнири, демонстрирайки завидна постоянност и хладнокръвие на терена.

Очаква се в близките дни трансферът да бъде официализиран, а Наполи да подсили защитната си линия с още един класен футболист.