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Елизара Янева започва срещу британка, Виктория Томова срещу японка в квалификациите на „Уимбълдън“

Елизара Янева започва срещу британка, Виктория Томова срещу японка в квалификациите на „Уимбълдън“

22 Юни, 2026 21:47 420 0

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Срещите от квалификациите при жените започват утре.

Елизара Янева започва срещу британка, Виктория Томова срещу японка в квалификациите на „Уимбълдън“ - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Елизара Янева ще направи дебюта си на „Уимбълдън" срещу представителката на домакините Юрико Лили Миядзаки в първия кръг на квалификациите при жените, които започват утре.

19-годишната Янева, №201 в световната ранглиста, ще участва във втори пореден турнир от Големия шлем след дебюта си в пресявките на „Ролан Гарос" през май.

Родената в Токио 30-годишна Миядзаки, която е №307 в ранглистата на WTA, получи „уайлд кард" от организаторите. Тя представлява Великобритания от 2022 година, а най-доброто ѝ представяне на „Уимбълдън" е достигането до втория кръг на основната схема преди два сезона.


Първата ракета на България Виктория Томова ще започне участието си в квалификациите срещу 19-годишната японка Каю Киношита, №227 в световната ранглиста, която ще дебютира в турнир от Големия шлем.

31-годишната Томова, №174 в класацията на WTA, има пет участия в основната схема на „Уимбълдън", като четири пъти е достигала до втория кръг – през 2018, 2022, 2023 и 2025 година.

Срещите от квалификациите при жените започват утре.


В турнира при мъжете миналогодишният шампион на „Уимбълдън" при юношите Иван Иванов отпадна в първия кръг на квалификациите. Григор Димитров пък ще започне участието си директно от основната схема с предоставен „уайлд кард". Най-доброто постижение на българина на тревните кортове в Лондон е достигането до полуфиналите през 2014 година.


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