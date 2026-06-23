Новини
Спорт »
Спортът по ТВ »
Спортът по ТВ във вторник (23 юни)

Спортът по ТВ във вторник (23 юни)

23 Юни, 2026 07:02, обновена 23 Юни, 2026 07:05 511 0

  • телевизия-
  • предавания-
  • спорт

Какво можем да гледаме днес по телевизията

Спортът по ТВ във вторник (23 юни) - 1
Снимка: Shutterstock
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Спортните събития на 23 юни, вторник, 2026 г. са свързани с вълнуващи мачове от Мондиала и квалификациите на турнира от Големия шлем.

Ето какво може да гледате директно по родните спортни телевизии:

Футбол

Световно първенство:

06:00 часа: Йордания – Алжир БНТ 1, БНТ 3

20:00 часа: Португалия – Узбекистан БНТ 3

23:00 часа: Англия – Гана БНТ 1, БНТ 3

Сряда

02:00 часа: Панама – Хърватия БНТ 1, БНТ 3

05:00 часа: Португалия – Д.Р.Конго БНТ 1, БНТ 3

Тенис

Уимбълдън – квалификации:

13:00 часа: Eurosport 1 и Europsport 2

Турнир за мъже в Истборн:

13:00 часа: Max Sport 1

ATP Майорка, мъже:

13:00 часа: Max Sport 3


България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове