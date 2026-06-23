Спортните събития на 23 юни, вторник, 2026 г. са свързани с вълнуващи мачове от Мондиала и квалификациите на турнира от Големия шлем.
Ето какво може да гледате директно по родните спортни телевизии:
Футбол
Световно първенство:
06:00 часа: Йордания – Алжир БНТ 1, БНТ 3
20:00 часа: Португалия – Узбекистан БНТ 3
23:00 часа: Англия – Гана БНТ 1, БНТ 3
Сряда
02:00 часа: Панама – Хърватия БНТ 1, БНТ 3
05:00 часа: Португалия – Д.Р.Конго БНТ 1, БНТ 3
Тенис
Уимбълдън – квалификации:
13:00 часа: Eurosport 1 и Europsport 2
Турнир за мъже в Истборн:
13:00 часа: Max Sport 1
ATP Майорка, мъже:
13:00 часа: Max Sport 3
Спортът по ТВ във вторник (23 юни)
23 Юни, 2026 07:02, обновена 23 Юни, 2026 07:05 511 0
Какво можем да гледаме днес по телевизията
Снимка: Shutterstock
Спортните събития на 23 юни, вторник, 2026 г. са свързани с вълнуващи мачове от Мондиала и квалификациите на турнира от Големия шлем.
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