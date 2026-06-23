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Левски тества силите си срещу Етър в Правец, „сините“ на крачка от испански трансфер

Левски тества силите си срещу Етър в Правец, „сините“ на крачка от испански трансфер

23 Юни, 2026 09:50 352 0

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Шампионите промениха часа на днешната контрола заради горещините, докато ръководството финализира преговорите с ляв бек от Алмерия

Левски тества силите си срещу Етър в Правец, „сините“ на крачка от испански трансфер - 1
Снимка: ПФК Левски
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Летният подготвителен лагер на ПФК Левски в Правец навлиза в решителна фаза. Тази вечер воденият от Хулио Веласкес тим се изправя срещу Етър Велико Търново във втората си лятна проверка.

Наред с тактическите постройки на терена, ръководството на „Герена“ работи активно и по селекцията, като е пред финализиране на силен входящ трансфер от чужбина.

Жегите преместиха контролата с „болярите“ в 18:30 часа. Първоначалният час (18:00 ч.) беше изтеглен с 30 минути назад заради очакваните високи температури в Правец.

Левски влиза в двубоя след категоричен старт на проверките и победа с 4:0 над Академик (Свищов) миналия петък.

Клубът е в напреднали преговори с 26-годишния испански ляв бек Алекс Сентейес.

Бранителят идва като свободен агент, тъй като договорът му с испанския Алмерия изтича в края на месеца. В сделката за испанеца активно помага мениджърът Лъчезар Танев.

Младият нападател Преслав Бачев вече официално бе трансфериран в Арда.

Подготовката на шампионите под ръководството на Веласкес включва общо четири проверки по време на лагера, като остава да се изиграят още два - на 27 юни с Ботев Враца и на 30 юни с Радник Сурдулица.

След края на лагера на 30 юни отборът се завръща в София за официалното си представяне пред феновете на стадион „Георги Аспарухов“.


България
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