Новини
Спорт »
Световен футбол »
Хулиан Алварес: Искам да сбъдна мечтата си

Хулиан Алварес: Искам да сбъдна мечтата си

23 Юни, 2026 18:42 576 0

  • хулиан алварес-
  • атлетико мадрид-
  • аржентина-
  • австрия-
  • световното първенство-
  • реал мадрид-
  • барселона

Аржентинецът призна, че вече е уведомил Атлетико Мадрид за желанието си да напусне клуба

Хулиан Алварес: Искам да сбъдна мечтата си - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Хулиан Алварес официално потвърди, че иска да напусне Атлетико Мадрид още това лято. Нападателят направи откровено признание след победата на Аржентина с 2:0 над Австрия на Световното първенство и сложи край на спекулациите около бъдещето си.

„Не мога да се крия и да се преструвам, че не искам да бъда откровен. Опитвам се да бъда честен“, заяви Алварес пред “ESPN”.

„Говорих с хората от Атлетико и смятам, че най-доброто решение за всички е да си тръгна. Искам да сбъдна мечтата си“, добави аржентинският национал.

Според испанските медии мечтата на нападателя е трансфер в Барселона. Каталунците отдавна следят ситуацията около футболиста и според информации вече са постигнали принципно споразумение с него относно личните условия.

Интерес към Алварес има и от страна на Реал Мадрид и Арсенал. По-рано този месец „кралският клуб“ призна, че е отправил оферта на стойност 150 милиона евро, която е била отхвърлена от Атлетико.

Аржентинецът пристигна на „Метрополитано“ от Манчестър Сити през лятото на 2024 година и бързо се превърна в една от най-важните фигури в отбора.

От дебюта си насам той е изиграл 106 мача във всички турнири, в които е отбелязал 49 гола. Освен това е лидер на Атлетико по отправени удари и дели първото място по асистенции за този период.

През сезон 2025/26 Алварес записа 20 попадения и 9 асистенции в 49 срещи, което го нареди сред най-резултатните футболисти в Ла Лига.

Въпреки желанието на играча да напусне, Атлетико няма намерение лесно да се разделя с една от звездите си. В договора на Алварес е заложена освобождаваща клауза на стойност 500 милиона евро, което означава, че евентуална сделка няма да бъде никак лесна за осъществяване.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове