Хулиан Алварес: Искам да сбъдна мечтата си

Хулиан Алварес официално потвърди, че иска да напусне Атлетико Мадрид още това лято. Нападателят направи откровено признание след победата на Аржентина с 2:0 над Австрия на Световното първенство и сложи край на спекулациите около бъдещето си.

„Не мога да се крия и да се преструвам, че не искам да бъда откровен. Опитвам се да бъда честен“, заяви Алварес пред “ESPN”.

„Говорих с хората от Атлетико и смятам, че най-доброто решение за всички е да си тръгна. Искам да сбъдна мечтата си“, добави аржентинският национал.

Според испанските медии мечтата на нападателя е трансфер в Барселона. Каталунците отдавна следят ситуацията около футболиста и според информации вече са постигнали принципно споразумение с него относно личните условия.

Интерес към Алварес има и от страна на Реал Мадрид и Арсенал. По-рано този месец „кралският клуб“ призна, че е отправил оферта на стойност 150 милиона евро, която е била отхвърлена от Атлетико.

Аржентинецът пристигна на „Метрополитано“ от Манчестър Сити през лятото на 2024 година и бързо се превърна в една от най-важните фигури в отбора.

От дебюта си насам той е изиграл 106 мача във всички турнири, в които е отбелязал 49 гола. Освен това е лидер на Атлетико по отправени удари и дели първото място по асистенции за този период.

През сезон 2025/26 Алварес записа 20 попадения и 9 асистенции в 49 срещи, което го нареди сред най-резултатните футболисти в Ла Лига.

Въпреки желанието на играча да напусне, Атлетико няма намерение лесно да се разделя с една от звездите си. В договора на Алварес е заложена освобождаваща клауза на стойност 500 милиона евро, което означава, че евентуална сделка няма да бъде никак лесна за осъществяване.