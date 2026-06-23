Новини
Спорт »
Бг футбол »
Берое назначи Владимир Манчев с амбиция за бързо завръщане в Първа лига

Берое назначи Владимир Манчев с амбиция за бързо завръщане в Първа лига

23 Юни, 2026 19:10 340 2

  • берое-
  • старши треньор-
  • владимир манчев-
  • стара загора-
  • efbet лига-
  • атанас дафинов-
  • втора лига-
  • първа лига

Назначението е ясен знак за намеренията на ръководството да върне тима сред най-добрите в българския футбол

Берое назначи Владимир Манчев с амбиция за бързо завръщане в Първа лига - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Ръководството на Берое представи официално новия старши треньор Владимир Манчев. От Стара Загора заявиха амбиция за завръщане в efbet Лига още през предстоящия сезон по време на пресконференцията.

Новият изпълнителен директор на клуба Атанас Дафинов посочи, че назначението на Манчев е ясен знак за намеренията на ръководството да върне тима сред най-добрите в българския футбол. Той подчерта, че Стара Загора заслужава да има представител в елита и призова привържениците да подкрепят отбора и треньорския щаб.

Владимир Манчев благодари за гласуваното доверие и заяви, че задачата не е лесна след изпадането на отбора във Втора лига. Той посочи, че заедно със своя щаб ще направи всичко възможно за постигане на поставените цели. По думите му се водят преговори за привличането на нови футболисти, които да повишат нивото на състава и да помогнат на Берое да бъде конкурентоспособен през сезона.

Новият наставник съобщи, че част от селекцията вече е осъществена, а разговорите с други играчи продължават. Манчев отбеляза, че конкуренцията във Втора лига ще бъде сериозна и затова клубът работи активно по окомплектоването на отбора.

По време на пресконференцията от ръководството увериха, че клубът разполага с необходимия бюджет за участие във Втора лига и че са осигурени условия за нормална работа на футболистите и треньорския щаб. Беше изразена увереност, че Берое ще изпълнява своевременно финансовите си ангажименти.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хмммм

    1 0 Отговор
    Продължете да взимате черни патладжани и ще изпаднете не в Б„ а в С група.

    19:16 23.06.2026

  • 2 Фен

    0 0 Отговор
    Успех и кураж на Манчев!

    19:45 23.06.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове