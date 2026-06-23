Берое назначи Владимир Манчев с амбиция за бързо завръщане в Първа лига

Ръководството на Берое представи официално новия старши треньор Владимир Манчев. От Стара Загора заявиха амбиция за завръщане в efbet Лига още през предстоящия сезон по време на пресконференцията.

Новият изпълнителен директор на клуба Атанас Дафинов посочи, че назначението на Манчев е ясен знак за намеренията на ръководството да върне тима сред най-добрите в българския футбол. Той подчерта, че Стара Загора заслужава да има представител в елита и призова привържениците да подкрепят отбора и треньорския щаб.

Владимир Манчев благодари за гласуваното доверие и заяви, че задачата не е лесна след изпадането на отбора във Втора лига. Той посочи, че заедно със своя щаб ще направи всичко възможно за постигане на поставените цели. По думите му се водят преговори за привличането на нови футболисти, които да повишат нивото на състава и да помогнат на Берое да бъде конкурентоспособен през сезона.

Новият наставник съобщи, че част от селекцията вече е осъществена, а разговорите с други играчи продължават. Манчев отбеляза, че конкуренцията във Втора лига ще бъде сериозна и затова клубът работи активно по окомплектоването на отбора.

По време на пресконференцията от ръководството увериха, че клубът разполага с необходимия бюджет за участие във Втора лига и че са осигурени условия за нормална работа на футболистите и треньорския щаб. Беше изразена увереност, че Берое ще изпълнява своевременно финансовите си ангажименти.