Българският волейболен талант Преслав Петков поема към Бундеслигата

Българският волейболен национал Преслав Петков, който вече се утвърди като един от най-обещаващите централни блокировачи в Европа, ще облече екипа на PowerVolleys (Дюрен) за сезон 2026/27 в германската Бундеслига. Само на 22 години и с внушителен ръст от 208 см, Петков е готов да покори нови върхове на немската сцена.

След успешен сезон във втородивизионния италиански тим Фолгоре Маса, където демонстрира завидни умения и борбен дух, Преслав Петков се насочва към едно от най-силните първенства в Европа. В момента той е ключова фигура в националния отбор на България, който заема престижното десето място в световната ранглиста и се представя достойно в Лигата на нациите.

Наставникът на Дюрен, Кристоф Ахтен, не крие възторга си от новото попълнение: „Успяхме да привлечем огромен талант! Преслав е не само отличен блокировач, но и разполага с мощен сервис и впечатляваща атака. Харесва ми, че играе с много емоция и страст – сигурен съм, че ще се впише идеално в нашия стил и ще ни помогне да израснем още повече.“

Самият Петков споделя, че решението му да се присъедини към Дюрен е било повлияно от уникалната атмосфера в залата и верните фенове на отбора: „Гледах мачовете на Дюрен по телевизията и бях впечатлен от невероятната публика. Това беше решаващ фактор за мен. Освен това, вижданията ми за модерен и бърз волейбол напълно съвпадат с философията на треньора Ахтен.“

Младият българин не крие амбициите си – иска да усъвършенства всеки аспект от играта си и да помогне на Дюрен да се бори за титлата: „Мечтая да зарадваме феновете с шампионски трофей. Вярвам, че заедно можем да постигнем много!“