Новини
Спорт »
Волейбол »
Българският волейболен талант Преслав Петков поема към Бундеслигата

Българският волейболен талант Преслав Петков поема към Бундеслигата

23 Юни, 2026 19:54 497 0

  • преслав петков-
  • волейбол-
  • дюрен-
  • powervolleys-
  • бундеслига-
  • български национал-
  • трансфер-
  • централен блокировач-
  • спортни новини-
  • германия

Младият национал ще подсили PowerVolleys

Българският волейболен талант Преслав Петков поема към Бундеслигата - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Българският волейболен национал Преслав Петков, който вече се утвърди като един от най-обещаващите централни блокировачи в Европа, ще облече екипа на PowerVolleys (Дюрен) за сезон 2026/27 в германската Бундеслига. Само на 22 години и с внушителен ръст от 208 см, Петков е готов да покори нови върхове на немската сцена.

След успешен сезон във втородивизионния италиански тим Фолгоре Маса, където демонстрира завидни умения и борбен дух, Преслав Петков се насочва към едно от най-силните първенства в Европа. В момента той е ключова фигура в националния отбор на България, който заема престижното десето място в световната ранглиста и се представя достойно в Лигата на нациите.

Наставникът на Дюрен, Кристоф Ахтен, не крие възторга си от новото попълнение: „Успяхме да привлечем огромен талант! Преслав е не само отличен блокировач, но и разполага с мощен сервис и впечатляваща атака. Харесва ми, че играе с много емоция и страст – сигурен съм, че ще се впише идеално в нашия стил и ще ни помогне да израснем още повече.“

Самият Петков споделя, че решението му да се присъедини към Дюрен е било повлияно от уникалната атмосфера в залата и верните фенове на отбора: „Гледах мачовете на Дюрен по телевизията и бях впечатлен от невероятната публика. Това беше решаващ фактор за мен. Освен това, вижданията ми за модерен и бърз волейбол напълно съвпадат с философията на треньора Ахтен.“

Младият българин не крие амбициите си – иска да усъвършенства всеки аспект от играта си и да помогне на Дюрен да се бори за титлата: „Мечтая да зарадваме феновете с шампионски трофей. Вярвам, че заедно можем да постигнем много!“


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове