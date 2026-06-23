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Жозе Моуриньо с амбициозен план: Реал Мадрид се прицелва в Пиеро Инкапие

Жозе Моуриньо с амбициозен план: Реал Мадрид се прицелва в Пиеро Инкапие

23 Юни, 2026 21:14 675 0

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Португалският специалист не спира с трансферните изненади на "Бернабеу"

Жозе Моуриньо с амбициозен план: Реал Мадрид се прицелва в Пиеро Инкапие - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

След като сензационно се завърна начело на Реал Мадрид, Жозе Моуриньо не губи време и вече раздвижи трансферния пазар с няколко впечатляващи сделки. Португалският мениджър, известен със своя нюх към големите трансфери, е решен да изгради нов, още по-силен състав на "Сантяго Бернабеу".

Сред най-горещите имена, които попаднаха в полезрението на "белите", е еквадорският национал Пиеро Инкапие. Защитникът, който в момента е част от Арсенал, се оказа ключова фигура в трансферните планове на Моуриньо. Според информация на ESPN, Реал Мадрид вече е направил официално запитване за 24-годишния футболист, който впечатлява с гъвкавостта си – може да играе както като централен, така и като ляв бек.

Въпреки амбициите на мадридчани, евентуалното привличане на Инкапие няма да бъде лесна задача. Арсенал го привлече под наем от Байер Леверкузен през миналото лято, като в договора има клауза за задължително откупуване на стойност 45 милиона паунда. Макар че постоянният му трансфер все още не е официализиран, очакванията са еквадорецът да се завърне от Световното първенство като пълноправен играч на "артилеристите".

Моуриньо вече подсили отбраната с имената на Марк Кукурея и Дензъл Дъмфрис, а към тима се присъединиха и Бернардо Силва и Ибрахима Конате. Въпреки това, португалецът настоява за още един ляв централен защитник, което означава, че някой от настоящите петима централни бранители – Едер Милитао, Антонио Рюдигер, Дийн Хайсен, Раул Асенсио и Конате – може да бъде принуден да напусне, за да се освободи място за новото попълнение.


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