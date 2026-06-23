Сузи Кортес с екстравагантно обещание: Интимни татуировки в чест на Меси, ако Аржентина триумфира на Световното

Светът на футбола често ражда ексцентрични фенове, но малцина могат да се мерят с отдадеността на Сузи Кортес. Бразилската моделка и инфлуенсърка, прочута с прозвището „Мис Бум Бум“, отново прикова вниманието на медиите с дръзко обещание: ако Аржентина спечели Световното първенство, тя ще си направи татуировки на най-интимните части от тялото си в чест на своя идол Лионел Меси.
„Вече имам няколко татуировки, посветени на Меси, но този път искам да надмина себе си и да изненадам всички“, сподели Кортес пред бразилския канал Band. Тя разкри, че планира нови, още по-смели татуировки, които ще бъдат не само символ на възхищението ѝ към аржентинската звезда, но и своеобразен рекорд по футболна отдаденост.
Въпреки че е родена в Бразилия – страната на самбата и футболните легенди, Сузи Кортес не крие, че сърцето ѝ тупти за Аржентина. „Винаги съм се чувствала по-близка до аржентинския футбол и страстта на техните фенове. Меси е моят герой и следя кариерата му от самото начало“, признава тя.
Освен татуировките, Кортес намекна, че подготвя още куп изненади за предстоящите мачове на Аржентина в САЩ. „Обичам да празнувам футбола с креативност и добро настроение. Очаквайте нещо наистина специално!“, загадъчно добави тя, подгрявайки любопитството на своите последователи в социалните мрежи.
Сузи Кортес неведнъж е попадала в светлината на прожекторите и с други провокативни прояви. Тя твърди, че съпругата на Меси – Антонела, я е блокирала в социалните мрежи заради публичните ѝ изяви на възхищение към футболиста. Освен това, Кортес разказва, че този конфликт е станал причина да не бъде допусната на финала на MLS Cup през 2025 г. – нещо, което определя като унизително преживяване.
Бившата „Мис Бум Бум“ е била замесена и в други футболни драми – според слухове, тя е сред жените, на които Жерард Пике е изпращал интимни снимки по време на връзката си с Шакира. Макар и често в центъра на полемики, Кортес не се притеснява да изразява своята страст към футбола и любимите си играчи.
Сузи Кортес за пореден път доказва, че за истинските фенове няма граници – нито географски, нито лични. Дали Аржентина ще донесе нова световна титла и ще видим ли обещаните татуировки?
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Меси!
23:21 23.06.2026
2 Преразказ по кртинка
23:30 23.06.2026
3 Кои пък я познава таз?
Със какво е известна?
Коментиран от #4
23:30 23.06.2026
4 ОТК работи
До коментар #3 от "Кои пък я познава таз?":Тества потници в една шивашка фабрика, близо до Буенос Айрес.
23:34 23.06.2026
5 ООрана държава
00:06 24.06.2026
6 Алекс
Коментиран от #7
00:12 24.06.2026
7 Вичо
До коментар #6 от "Алекс":Ами ти от жена какво очакваш да каже, да направи, нещо умно, разумно ли?
00:16 24.06.2026
8 Иван
00:37 24.06.2026