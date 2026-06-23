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Сузи Кортес с екстравагантно обещание: Интимни татуировки в чест на Меси, ако Аржентина триумфира на Световното

Сузи Кортес с екстравагантно обещание: Интимни татуировки в чест на Меси, ако Аржентина триумфира на Световното

23 Юни, 2026 23:19 853 8

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Бразилската инфлуенсърка и страстна почитателка на Лионел Меси готви сензационни изненади за феновете

Сузи Кортес с екстравагантно обещание: Интимни татуировки в чест на Меси, ако Аржентина триумфира на Световното - 1
Снимка: Instagram
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Светът на футбола често ражда ексцентрични фенове, но малцина могат да се мерят с отдадеността на Сузи Кортес. Бразилската моделка и инфлуенсърка, прочута с прозвището „Мис Бум Бум“, отново прикова вниманието на медиите с дръзко обещание: ако Аржентина спечели Световното първенство, тя ще си направи татуировки на най-интимните части от тялото си в чест на своя идол Лионел Меси.

„Вече имам няколко татуировки, посветени на Меси, но този път искам да надмина себе си и да изненадам всички“, сподели Кортес пред бразилския канал Band. Тя разкри, че планира нови, още по-смели татуировки, които ще бъдат не само символ на възхищението ѝ към аржентинската звезда, но и своеобразен рекорд по футболна отдаденост.


Въпреки че е родена в Бразилия – страната на самбата и футболните легенди, Сузи Кортес не крие, че сърцето ѝ тупти за Аржентина. „Винаги съм се чувствала по-близка до аржентинския футбол и страстта на техните фенове. Меси е моят герой и следя кариерата му от самото начало“, признава тя.

Освен татуировките, Кортес намекна, че подготвя още куп изненади за предстоящите мачове на Аржентина в САЩ. „Обичам да празнувам футбола с креативност и добро настроение. Очаквайте нещо наистина специално!“, загадъчно добави тя, подгрявайки любопитството на своите последователи в социалните мрежи.


Сузи Кортес неведнъж е попадала в светлината на прожекторите и с други провокативни прояви. Тя твърди, че съпругата на Меси – Антонела, я е блокирала в социалните мрежи заради публичните ѝ изяви на възхищение към футболиста. Освен това, Кортес разказва, че този конфликт е станал причина да не бъде допусната на финала на MLS Cup през 2025 г. – нещо, което определя като унизително преживяване.

Бившата „Мис Бум Бум“ е била замесена и в други футболни драми – според слухове, тя е сред жените, на които Жерард Пике е изпращал интимни снимки по време на връзката си с Шакира. Макар и често в центъра на полемики, Кортес не се притеснява да изразява своята страст към футбола и любимите си играчи.

Сузи Кортес за пореден път доказва, че за истинските фенове няма граници – нито географски, нито лични. Дали Аржентина ще донесе нова световна титла и ще видим ли обещаните татуировки?



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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Меси!

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    23:21 23.06.2026

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    23:30 23.06.2026

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    Коментиран от #4

    23:30 23.06.2026

  • 4 ОТК работи

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    Тества потници в една шивашка фабрика, близо до Буенос Айрес.

    23:34 23.06.2026

  • 5 ООрана държава

    3 0 Отговор
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    00:06 24.06.2026

  • 6 Алекс

    3 0 Отговор
    Тая що се излага така като кифла?

    Коментиран от #7

    00:12 24.06.2026

  • 7 Вичо

    4 0 Отговор

    До коментар #6 от "Алекс":

    Ами ти от жена какво очакваш да каже, да направи, нещо умно, разумно ли?

    00:16 24.06.2026

  • 8 Иван

    0 0 Отговор
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    00:37 24.06.2026

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