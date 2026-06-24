Драма на Мондиал 2026: Финални битки за елиминациите в групи А и В

Днешният състезателен ден на Световното първенство по футбол 2026 предлага решителни сблъсъци от третия кръг на груповата фаза, предава ESPN.

В групи А и В картите се раздават наново, като някои отбори вече мислят за следващата фаза, а други ще трябва да играят „вабанк“ за своето оставане в турнира.

Група В: Директен спор за върха и битка за чест

Швейцария – Канада (Стадион „Би Си Плейс“, Ванкувър)

Интригата: Двата тима оглавяват групата с по 4 точки. Съдомакините от Канада имат по-добра голова разлика след разгромното 6:0 над Катар и равенство ще им бъде достатъчно, за да запазят първото място и да останат във Ванкувър за следващия кръг. Швейцария обаче излиза единствено за победа, водена от опитния Гранит Джака.

Големият удар за канадците е тежката контузия (счупен крак) на халфа Исмаел Коне, който отпада до края на турнира.

Босна и Херцеговина – Катар (Стадион „ЛУМЕН Филд“, Сиатъл)

Интригата: И двата отбора имат по 1 точка, спечелена в преките им мачове срещу лидерите, но и двата състава претърпяха тежки загуби в миналия кръг. За Босна надеждата остава в класата на ветерана Един Джеко, докато Катар ще разчита на Акрам Афиф, за да постигне историческа първа победа на Световно първенство.

Победата е задължителна, за да се гони класиране като един от най-добрите трети отбори.

Група А: Мексико води парада, драмата за второто място е пълна

Чехия – Мексико („Естадио Ацтека“, Мексико Сити)

Интригата: Съдомакините от Мексико вече си осигуриха класиране за 1/16-финалите след две победи. Очаква се селекционерът Хавиер Агире да даде шанс за исторически старт на 40-годишната вратарска легенда Гилермо „Мемо“ Очоа, за когото това е рекордно шесто световно първенство. За Чехия мачът е „всичко или нищо“ – те имат само 1 точка и се нуждаят от задължителен успех срещу лидера, за да продължат напред.

Южна Африка – Южна Корея („Естадио Монтерей“, Монтерей)

Интригата: Азиатците имат 3 точки и дори равенство ще им подпечата второто място в групата. Капитанът на корейците Сон Хеунг-мин ще бъде основната заплаха за защитата на съперника. Южна Африка (1 точка) пристига в трудна позиция – тимът все още няма гол от игрова ситуация на турнира, а основни креативни фигури като Тебохо Мокоена и Темба Зване са наказани за срещата.